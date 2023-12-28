Hayatına Giren 3. Kadını da Öldürmüştü, Savunması 'Pes' Dedirtti! Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı

Mağdur avukatı Yalçın Arcak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mutlu Menekşe için adaletin sağlandığını belirterek, 'Otopsi raporu çok açıktı, Mutlu Menekşe işkenceye maruz kalmıştı. Mahkeme heyeti de işkence neticesiyle ölümden ceza verdi. Bu cani, Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra evinin bahçesine gömüyor, gömdükten sonra da evine dönüp hiçbir şey olmamış gibi uyuyor. Tüm bunlarını yapmasına rağmen utanmadan ve sıkılmadan bize 'Ben kadın düşmanı mıyım?' diye soruyor.' dedi.

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da adaletin yerini bulduğunu belirterek, 'Bir nebze olsun içim soğudu. Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı. İlk mahkemede sonuç çıktı.' ifadelerini kullandı.