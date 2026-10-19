Hayatımızdaki İnsanları Değil, Onların Yanında Olmayı Umduğumuz Kişiyi mi Özlüyoruz?

Seanslarımda açık arayla en çok konuştuğumuz konulardan biri yalnızlık… Depresif duygu durum, öfke, sınır koyamama, kaygı problemleri ile gelen danışanların terapilerinin bir noktasında bu konuya bir noktada temas ediyoruz.

Yalnızlığı kendi ile baş başa kalma, dinlenme ve konfor olarak gören insanların yanı sıra bir tehdit olarak algılayanların sayısı hiç de az değil. “Yalnızlığı nasıl tanımlarsınız?” diye sorduğumda; terkedilmiş olma, bir başına kalma, çaresizlik, sevgisizlik gibi olumsuz anlamlar üzerinden ifade ediliyor.

Toplum yalnızlığı çoğu zaman bir eksiklik gibi tanımladığı için, insanlar yalnız kalmayı bir başarısızlık olarak algılıyor. Oysa yalnızlık her zaman kaçınılması gereken bir durum değil; bazen seçilmiş bir yaşam alanı, bazen de kişinin istemediği halde içinde kaldığı bir durum. Bu ayrımı yapamadığımızda sırf yalnız kalmamak için bize iyi gelmeyen ilişkilerde kalabiliyoruz.

Tıpkı bu tablodaki kadını “üzgün, yalnız” olarak yorumladığımız gibi bir insanı yalnız gördüğümüzde neden onun mutsuz olduğunu varsayıyoruz?