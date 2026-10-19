Hayatımızdaki İnsanları Değil, Onların Yanında Olmayı Umduğumuz Kişiyi mi Özlüyoruz?
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Gece, aydınlık bir kafenin içinde tek başına oturan bir kadın; önünde bir fincan, camın ardında karanlık. Burada tarif ettiğim Hopper’ın Automat tablosu…Tablo bize onun hayatını anlatmaz. Birini bekleyip beklemediğini, üzgün olup olmadığını, yalnızlığı seçip seçmediğini bilemeyiz. Ancak hayatı algılayış biçimlerimiz, beklentilerimiz üzerinden tahminlerde bulunuruz.
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Yalnızlığı Algılayış Biçimleri
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Yalnızlıktan Korkunca Sınırlarımızı Neden Gevşetiyoruz?
Peki Yalnızlık Gerçekten Kötü mü?
Bitirme Noktasında Karar Verme Tuzakları
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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