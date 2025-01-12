Hayata Çiçek Dürbününden Bakmaya Devam mı Edeceksiniz?: Kurban Psikolojisi

Aşırı baskıcı ya da koruyucu ebeveyn tutumları çocuklarda problem çözme becerisinin önünde engel oluştururken, demokratik ebeveyn tutumları gelişimine katkı sağlar. Çok basit bir örnek üzerinden devam edelim:

Çocuğunuz kapıyı açmak için yürümeye başlıyor. Siz bir anda kaygı veya korkuyla kapıya elinin sıkışacağını dokunmamasını söylüyorsunuz. Burada çocuğunuzun sizden öğrendiği tek şey kaçınma tepkisi ve korku olacaktır. Yani problemle nasıl baş edeceğini değil, problemden nasıl kaçınacağını öğretmiş olacaksınız. Peki, hayatında açması gereken bir sürü kapıyla karşılaştığında ne olacak? Kaçınacak, karar alamayacak, yetişkin olduğu halde size sığınacak ya da sizi suçlayacaktır.

Bazı olaylar yaşanmadan çocuklarınız için önlem almak istiyor olabilirsiniz. Ancak siz nasıl yaşayarak öğrendiyseniz onların da o şekilde öğrenmesine izin vermeniz gerekir.

Otoriter ebeveyn tutumu

Otoriter tutumu benimseyen ebeveynler çocukların kendilerinin belirledikleri kurallar çerçevesinde davranmasını yani temelde itaat etmesini isterler. Çocuklar kurallara uymadıkları takdirde ceza alacaklarını bilirler. Böylelikle çocuğun kendine olan güveni azalır ve kendi bireyselliğini oluşturması, ailesinden ayrışması zorlaşır. Bu şekildeki tutumlarda sevgi koşula bağlanır ve çocuk ailesinin isteğini yapmadığında sevilmeyeceğine dair inanç oluşturur. Bu da çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Böyle bir tutumla karşılaşan çocukların bir kısmı boyun eğer. Bir kısmı da saldırganlaşma ve kontrolsüzlük eğilimi gösterir. Yetişkinlik döneminde de onun için “tanıdık” olan otorite figürlerine ihtiyaç duyarlar.

Aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumu

Bu tutumu benimseyen ailelerde çocuk merkeze alınır. Kuralsızlık hakimdir. Etrafa zarar verdikleri halde çocuklara herhangi bir kısıtlama getirilmez. Çocukların tüm talepleri karşılanmaya çalışılır. Bir süre sonra bunun bir problem olduğunu fark ettiklerinde aşırı sert cezalarla önlem almaya çalışırlar. Böylelikle iki uçlu keskin bir tutarsızlık oluşur ve çatışmalar başlar. Sorun çocuğun isteğinin yapılması ile çözülür ve döngü devam eder. Yetişkinlik döneminde de başkalarının sınırlarına saygı duymayan, topluma uyum sağlayamayan ve bir diğerinden sürekli hizmet bekleyen bir bireye dönüşürler.