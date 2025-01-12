Hayata Çiçek Dürbününden Bakmaya Devam mı Edeceksiniz?: Kurban Psikolojisi

İlişkilerde taraflardan biri kendini kurban rolünde hissediyorsa;
İçinde bulundukları problemden dolayı karşı tarafı suçlamaya başlayabilir. Burada da konu ilişkideki problem olmaktan çıkarak kişiselleştirilir ve suçlayıcılık başlar. Sorunların suçlanan partner tarafından çözülmesi gerektiğine inanılarak bekleme durumuna geçilir. Eğer beklentisi karşılanmazsa açık iletişim yerine pasif saldırganlık gösterilerek karşı tarafın kendini ifade etmeden de onu anlaması beklenir. Yüksek beklentiler karşılanmadığında karşı tarafa dair alacaklılık hissi oluşur ve partnerin mağduriyeti gidermesi beklenir. Böylece problemi çözme sorumluluğu karşı tarafa bırakılır.
Sahne sizin!: Kurtarıcı ve kurban rolü
Hayattaki rollerimizi bir tiyatro sahnesi gibi düşünürsek; kurtarıcı rolünü üstlendiğimizde karşı tarafa kalan tek rol kurban rolü değil midir?
Karşı tarafın problemlerine çözüm aramak, yardım etmek bizi mutlu ediyor olabilir ya da bir koşula bağlı olarak sevileceğimizi, onaylanacağımızı düşünüyor olabiliriz. Bu da bizi kurtarıcı rolüne iter.
Karşı taraf bizden yardım talep etmediği halde yardım ediyorsak onun kurtarıcısı olmayı üstleniyoruz demektir. Kendinde var olan enerjiyi başkaları için kullandığından bir süre sonra bu bireyler tükenmiş hissedebilmektedir.
Burada önemli olan; gerçekten hayatımızda olan insanlar için ekstra çabaya ihtiyacımızın olmamasıdır. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı çaba ve sorumluluk ile şekillenir.
Kurban psikolojisinden uzaklaşmak için:
1) Farkındalık: İçinde bulunduğunuz durumun farkından olmak, onu değiştirmek için ilk adımdır. Bireyin karar verme, kararlarının sorumluluğunu alma kısmını başkalarına bıraktığını fark etmesi edilgen taraftan etken tarafa geçebilmesi için ilk adımdır.
2) Kendi gücünü keşfetmek: Çocukluğunda yetiştiği ailenin tutumlarına bağlı olarak zaman zaman yetersiz hissetmiş olabilirsiniz. Ancak burada bireyin davranışsal değişikliklerle kendi gücünü keşfetmesi gerekir. Burada gücünü keşfedebilmesi için hata yapma toleransını kendine tanıyor olması önemlidir. Olumlu ve olumsuz yanlarıyla bireyin kendini kabul etmesi kararlarının sorumluluğunu alması ve standartlarını belirlemesine olanak sağlar.
3) Anda kalabilmek: Geçmişteki mağduriyet anlarına sürekli dönüş yapıyor olmak bu konuda genelleme yapmamıza neden olur. Çocukluğumuzdaki deneyimlerde verdiğimiz tepkiler yetişkin olduğumuz dönemde verdiğimiz tepkilerle aynı olmayacaktır. Yetişkinlikteki problem çözme becerilerimize odaklanmak bu nedenle önemlidir.
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