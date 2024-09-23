Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Hayat Dersi Veren Kurabiyeden İstanbul Trafiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hayat Dersi Veren Kurabiyeden İstanbul Trafiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.09.2024 - 17:54

Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi gününe kimler tweetleriyle damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biz edebiyat ülkesiyiz.

Biz edebiyat ülkesiyiz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hayat dersi!

Hayat dersi!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mucit bu!

Mucit bu!
twitter.com

Bir Ankara benzetmesi...

Bir Ankara benzetmesi...
twitter.com

Bir de anı!

Bir de anı!
twitter.com

Fakirliğin faydaları...

Fakirliğin faydaları...
twitter.com

Aynısı!

Aynısı!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Açken öyle görünüyor.

Açken öyle görünüyor.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın