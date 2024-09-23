Hayat Dersi Veren Kurabiyeden İstanbul Trafiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hayat Dersi Veren Kurabiyeden İstanbul Trafiğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni bir haftaya başladığımız Pazartesi gününe kimler tweetleriyle damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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👇
Biz edebiyat ülkesiyiz.
👇
Hayat dersi!
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Mucit bu!
Bir Ankara benzetmesi...
Bir de anı!
Fakirliğin faydaları...
Aynısı!
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Açken öyle görünüyor.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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