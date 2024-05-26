Hayallerimiz mi Hasta Hayatlarımız mı?

Evvela yüzünüzü hayatınıza dönüp, onu ne kadar değiştirebildiğinizi ne kadarını değiştiremediğinizi tespit etmelisiniz. Sonra da daha fazlasını isteyen zihninizi bu gerçeklerle yüzleştirmelisiniz. İnsan vücudu çok akıllıdır ve onu nasıl kullanırsanız ona göre değişim gösterir. Bu yüzden hayatınızda sağlık, güzellik ve estetik için sürekli devam ettiremeyeceğiniz hiçbir alışkanlığı edinmemelisiniz.

Sonraki aşamada hayatınıza en uygun vücudu, kiloyu ve koşulları, yavaş yavaş, doğru alışkanlıklar edinerek sağlamaya çalışmalısınız. Kalıplaşmış beslenme programlarını belirli sürelerde uygulayarak, vücudunuza başka bir hayat yaşıyormuş gibi sürprizler yaparsanız kazanan siz olmayacaksınız.

Kendinizden memnun değilseniz hayatınızı değiştirin, değiştiriyormuş gibi yapmayın! Düzenli egzersiz yapın. Az yiyin. Bugün hâlâ dünyada 770 milyon insan aç yatarken, 650 milyon insan obez ve 1 milyar 625 milyon insan aşırı kilolu durumda. Yani dünyanın şirazesi kaymış diyebiliriz, bari sizinki sağlam dursun. Öğün sistemine aldırmayın, acıkınca yemek yiyin. Hızlı yemeyin. Sağlıklı kilolarda olmak için temel dinamik yemeklerin ne zaman yenildiği değil, gün içinde ne kadar yenildiği ve ne kadar fiziksel aktivite yapıldığıdır. Diyet, detoks gibi sistemlerle zayıflama çok yaygın olan yanlışlardandır. Dönemsel amaçları üzerinizden atın. Sadece yaz ve öncesi değil, hayatınız boyunca forma ihtiyacınız var.

Eğer olan oldu yaz geldi diyorsanız, sıradaki amacınız sahip olduğunuz fiziksel formu bozmadan bir sonraki yaza ulaştırmak olsun. Yapılan araştırmalar kilo vermeye çalışan insanların %83’ünün tekrar kilo aldığını işaret ediyor. Bu durum hayal edilenler ile yaşanılan gerçek hayatlar arasındaki uçurumdan kaynaklanıyor.

Son adım ise sahip olduğunuz hayatla, vücutla ve koşullarla mutlu yaşamayı öğrenmektir. Sadece etten ve kemikten olmadığınızı hatırlamaktır. En önemlisi hayal etmekten vazgeçmemektir. Bazı hayaller gerçekleşmek zorunda değildir, onlar orada öylece dursalar da olur. Fakat gerçekleştirmek istediğiniz hayaller ile gerçekleriniz arasında köprüler yoksa, her atlayışınızda düşmek kaçınılmaz olacaktır.

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