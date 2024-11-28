Hayaller Oyuncu Koltuğu, Hayatlar ''Oyuncu Çekyatı'': Odasını Paylaşan Kişi Goygoycuların Diline Düştü!

Güzel bir oyuncu koltuğu alıp odasını da buna göre dizayn etmek birçok gencin hayalidir. Özellikle de oyun oynamayı seven kişiler için bu düşünce hep aklın bir köşesindedir. @fahogang adıyla paylaşımlar yapan Twitter (X) kullanıcısı da belli ki o kişilerden biri. Odasının son halini takipçileriyle paylaşan ve ''Hep bir oyuncu koltuğu hayal ederdim...'' diye not düşen kullanıcının oyun oynamak için kullandığı çekyatı görenler yorum yapmadan geçmedi.