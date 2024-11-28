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Hayaller Oyuncu Koltuğu, Hayatlar ''Oyuncu Çekyatı'': Odasını Paylaşan Kişi Goygoycuların Diline Düştü!

Hayaller Oyuncu Koltuğu, Hayatlar ''Oyuncu Çekyatı'': Odasını Paylaşan Kişi Goygoycuların Diline Düştü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 18:26

Güzel bir oyuncu koltuğu alıp odasını da buna göre dizayn etmek birçok gencin hayalidir. Özellikle de oyun oynamayı seven kişiler için bu düşünce hep aklın bir köşesindedir. @fahogang adıyla paylaşımlar yapan Twitter (X) kullanıcısı da belli ki o kişilerden biri. Odasının son halini takipçileriyle paylaşan ve ''Hep bir oyuncu koltuğu hayal ederdim...'' diye not düşen kullanıcının oyun oynamak için kullandığı çekyatı görenler yorum yapmadan geçmedi.

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@fahogang kullanıcı adıyla Twitter'da paylaşımlar yapan bir kişi, ''Hep bir oyuncu koltuğu hayal ederdim rabbim oyuncu çekyatı nasip etti'' notuyla bir paylaşım yaptı👇

@fahogang kullanıcı adıyla Twitter'da paylaşımlar yapan bir kişi, ''Hep bir oyuncu koltuğu hayal ederdim rabbim oyuncu çekyatı nasip etti'' notuyla bir paylaşım yaptı👇
twitter.com

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com

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twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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