Havalı Görüneyim Diye Taklalar Atarken Garip Durumlara Düşen 15 İnsan Tipi
Havalı Görüneyim Diye Taklalar Atarken Garip Durumlara Düşen 15 İnsan Tipi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı insanların havalı görünmek için yapmayacağı şeyin olmadığını hepimiz biliriz. Hadi gelin insanların son derece havalı görünmek için yaptığı ilginç şeylere bakalım!
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1. ''İnsanlarla uğraşıp onları gıcık ederek takipçi kasmaya çalışan Tiktok kitlesi kesinlikle bu tip insanların başında geliyorlar. Tanımadığınız rastgele insanların kafalarına kova koymanızı hiç mi hiç komik bulmuyoruz.''
2. ''Her tarafı logoyla dolu kıyafetler giyen insanlar tuhaf gözüküyorlar.''
3. ''Kamuflaj desenli giyimen insanlar havalı göründüklerini düşünüyorlar ama aslında kostüm giyip dolaşan çocuklara benziyorlar.''
4. ''Arabaları ile hız yaparak havalı olacaklarını düşünen ama tam tersine sadece ses kirliliği yaratan insan kitlesi.''
5. ''Etrafta yüksek sesle taşınabilir hoparlöründen şarkı çalan o saygısız kitle.''
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6. ''Toplum içinde Tiktok dansı yapan insanlar.''
7. ''Andrew Tate tapıcıları. Bu adam da ne bulduğunuzu anlamıyorum.''
8. ''Çok düşük pantolonla gezen insanlar. Bazen pantolonları o kadar inik oluyor ki düşmemesi için gidip toplayasım geliyor.''
9. ''Ağzını geniş geniş yayarak konuşarak tatlı ya da havalı olacağını düşünen insanlar var.''
10. ''Hepsi birbirinin birer kopyası gibi görünen fenomenler.''
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11. ''Saçlarını brokoli modelinde yapan yeni nesil.''
12. ''Kendilerine alfa diyen bir kitle var ve havalı olduklarını düşünürken aslında komik duruma düşüyorlar.
13. ''Kocaman sahte kirpikler takan insanlar.''
14. ''Arabalarında çevredeki insanları hiç umursamadan son ses müzik açarak gezen insanlar.''
15. ''Gece güneş gözlüğü ile gezen insanlara sesleniyorum 'Havalı değil, gülünç görünüyorsunuz.'
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