Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Görevinden İstifa Etti
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Görevinden İstifa Etti
Süper Lig’de 18. Sırada ve küme düşme hattında yer alan takımlardan olan Hatayspor’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik’ten Yakup Çınar’ın özel haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel, Hatayspor’daki görevinden istifa etti.
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Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı aldı.
Fanatik'in haberine göre Hatayspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Volkan Demirel görevinden istifa etti.
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.
Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
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