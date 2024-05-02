Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Görevinden İstifa Etti

Süper Lig’de 18. Sırada ve küme düşme hattında yer alan takımlardan olan Hatayspor’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik’ten Yakup Çınar’ın özel haberine göre; teknik direktör Volkan Demirel, Hatayspor’daki görevinden istifa etti.