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Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları! Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları! Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:33 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:31

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Hatay'da son durum nasıl? Hatay'da Hangi aday önde? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Hatay 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Hatay 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Hatay 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Hatay'da hangi aday önde? Hatay Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Hatay Yerel Seçim sonucu 👇

Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 19.30 itibarıyla Hatay genelinde sandıkların yüzde 7,38'i açıldı.

Hatay'da Hangi Aday Önde?

Hatay'da Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Hatay genelinde sandıkların yüzde 7,38'i açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 45,57 oy oranıyla AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk önde. İşte, Hatay'da son durum: 

Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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