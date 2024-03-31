Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları! Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları! Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Hatay'da son durum nasıl? Hatay'da Hangi aday önde? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Hatay 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Hatay 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Hatay'da Hangi Aday Önde?
Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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