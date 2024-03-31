Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim Sonuçları! Hatay'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Hatay'da hangi aday önde? Hatay Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Hatay Yerel Seçim sonucu 👇