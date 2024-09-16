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Hassas Yaklaşmayı Unutmayın: Aldatılmış Biriyle Yeni Bir İlişkiye Nasıl Başlanır?

etiket Hassas Yaklaşmayı Unutmayın: Aldatılmış Biriyle Yeni Bir İlişkiye Nasıl Başlanır?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 22:01

Birisiyle çıkmaya başladığınızda, geçmiş deneyimlerinden bazılarının ilişkinizin gelişimini etkilemesi kaçınılmazdır; özellikle de kişi hâlâ eski yaraları tedavi ediyorsa...

Aldatılmış birisiyle yeni bir ilişkiye nasıl başlanır, gelin birlikte inceleyelim.

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Aldatılmış biriyle çıkıyorsanız, onun güven sorunlarıyla boğuştuğunu veya kıskançlığa yatkın olduğunu fark edebilirsiniz.

Neyse ki partnerinizi destekleyip aranızdaki bağı güçlendirmenin yolları var.

Her şeyden önce, partnerinizin geçmişteki bir flört deneyiminden kaynaklanan bazı kalıcı korkuların üstesinden gelmesinin tamamen normal olduğunu belirtmek önemlidir.

Örneğin bir ayrılık nedeniyle hazırlıksız yakalandılarsa, ciddi bir taahhütte bulunma konusunda çekingen davranabilirler.

Genç çiftlerle çalışma konusunda uzmanlaşmış lisanslı bir evlilik ve aile terapisti olan Melissa Divaris Thompson, "Herkesin geçmiş ilişkilerden bir yükü vardır" diyor.

'Yani yeni bir ilişkiye girerken her zaman üzerinde çalışılacak bir şeyler olacaktır.'

Thompson'a göre bu ilişkide bir numaralı önceliğiniz güven oluşturmak olmalı.

Partnerinizin geçmişteki aldatmayla ilgili acı verici deneyimlerini silemezsiniz veya onları bu deneyimlerden vazgeçmeye zorlayamazsınız - bunu yalnızca onlar kendi zaman çizelgelerinde yapabilirler.

Ancak onların korkularına, güvensizliklerine ve ihtiyaçlarına karşı, size olan güvenlerini artıracak ve iyileşme yolculuklarında onlara yardımcı olacak şekilde duyarlı olabilirsiniz.

Dolayısıyla, mevcut partneriniz geçmişte aldatıldıysa aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler var. 👇

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Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur.

Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyiz, bunu biraz açalım. Partnerinize size güvenebileceğini söylemek bir şeydir, ancak ilişkinizde bir miktar güven oluşturma açısından onu göstermek çok daha fazla anlam taşıyabilir. Bu nedenle uzmanlar, her zaman sözünüzü tutmak için çaba harcamaya değer olduğunu söylüyor.

Bir şey yapacağınızı söylediğinizde peşinden gidin.

Elbette, planları iptal etmeniz veya yeniden planlamanız gereken zamanlar olabilir ve bunda bir sorun yoktur. Ancak dürüst bir açıklamayla yapılan basit bir fikir, partnerinizin olası endişelerini hafifletmede uzun bir yol kat edecektir. Onları neden mesaj atmadığınızı, aramadığınızı veya bekledikleri zamanda gelmediğinizi merak etmeye bırakırsanız, hayal güçleri çılgına dönebilir ve en kötüsünü varsaymalarına neden olabilir.

Duyguları için güvenli bir alan yaratın.

Klinik psikolog ve Joy from Fear kitabının yazarı Dr. Carla Marie Manly'ye göre, partneriniz kaygılarını sizinle paylaşmak istediğinde kaçamak ya da kaçınmacı davranmak, ilişkinizdeki kaygılarını yalnızca daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle Thompson, güvenli bir alan oluşturduğunuzdan emin olmanızı ve SO'nuzun ilişkinizde ortaya çıkabilecek endişeleri dile getirme konusunda rahat hissetmesini tavsiye ediyor.

Partnerinizin aldatıldığını biliyorsanız, nereden geldiklerini daha iyi anlamak için deneyimleri hakkında bir diyalog açmanız aslında faydalı olabilir.

Bunun hakkında konuşmak acı verici olabilir ve eğer hazır değillerse, kararlarına saygı duymak ve açılmadan önce onlara ihtiyaç duydukları zamanı ve alanı vermek çok önemlidir. Bununla birlikte, lisanslı bir psikoterapist ve ilişki uzmanı olan Dr. Laurel Steinberg, bu sohbetin size empati göstermek ve duygularını doğrulamak için mükemmel bir fırsat verebileceğini belirtiyor.

Yapabildiğiniz veya istediğiniz kadar onların dünyanıza girmesine izin verin.

Onları hayatınızdaki insanlarla tanıştırın ve onlarla sık sık görüşün. Gününüz hakkında konuşun ve soruları olduğunda açık olun. Bunların hepsi ilişkinizde güven ve güvenlik oluşturmanıza yardımcı olacak ve bu da ilişkinize sonsuza kadar hizmet edecektir.

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Partnerinizin geçmiş deneyimlerinin onun şüpheci davranmasına neden olduğu zamanlar olabilir.

Örneğin, zamanında mesaj atmazsanız üzülebilirler veya iş arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla geç saatlere kadar dışarıda olduğunuzda ve onlar orada olmadığında endişeli görünebilirler.

Son olarak onlara karşı şefkat duysanız da, onların aldatma konusundaki deneyimlerinin sahiplenici veya kontrol edici davranışları kabul edilebilir kılmadığını kabul etmeniz zorunludur.

Yine de, mümkün olduğu kadar şeffaf ve iletişimsel davranarak potansiyel olarak tetikleyici senaryoları kesinlikle önleyebilir ve hafifletebilirsiniz.

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