Hassas Yaklaşmayı Unutmayın: Aldatılmış Biriyle Yeni Bir İlişkiye Nasıl Başlanır?
Hassas Yaklaşmayı Unutmayın: Aldatılmış Biriyle Yeni Bir İlişkiye Nasıl Başlanır?
Birisiyle çıkmaya başladığınızda, geçmiş deneyimlerinden bazılarının ilişkinizin gelişimini etkilemesi kaçınılmazdır; özellikle de kişi hâlâ eski yaraları tedavi ediyorsa...
Aldatılmış birisiyle yeni bir ilişkiye nasıl başlanır, gelin birlikte inceleyelim.
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Aldatılmış biriyle çıkıyorsanız, onun güven sorunlarıyla boğuştuğunu veya kıskançlığa yatkın olduğunu fark edebilirsiniz.
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Her şeyden önce, partnerinizin geçmişteki bir flört deneyiminden kaynaklanan bazı kalıcı korkuların üstesinden gelmesinin tamamen normal olduğunu belirtmek önemlidir.
Genç çiftlerle çalışma konusunda uzmanlaşmış lisanslı bir evlilik ve aile terapisti olan Melissa Divaris Thompson, "Herkesin geçmiş ilişkilerden bir yükü vardır" diyor.
Thompson'a göre bu ilişkide bir numaralı önceliğiniz güven oluşturmak olmalı.
Ancak onların korkularına, güvensizliklerine ve ihtiyaçlarına karşı, size olan güvenlerini artıracak ve iyileşme yolculuklarında onlara yardımcı olacak şekilde duyarlı olabilirsiniz.
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Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur.
Bir şey yapacağınızı söylediğinizde peşinden gidin.
Duyguları için güvenli bir alan yaratın.
Partnerinizin aldatıldığını biliyorsanız, nereden geldiklerini daha iyi anlamak için deneyimleri hakkında bir diyalog açmanız aslında faydalı olabilir.
Yapabildiğiniz veya istediğiniz kadar onların dünyanıza girmesine izin verin.
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