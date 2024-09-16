Hassas Yaklaşmayı Unutmayın: Aldatılmış Biriyle Yeni Bir İlişkiye Nasıl Başlanır?

Elbette, planları iptal etmeniz veya yeniden planlamanız gereken zamanlar olabilir ve bunda bir sorun yoktur. Ancak dürüst bir açıklamayla yapılan basit bir fikir, partnerinizin olası endişelerini hafifletmede uzun bir yol kat edecektir. Onları neden mesaj atmadığınızı, aramadığınızı veya bekledikleri zamanda gelmediğinizi merak etmeye bırakırsanız, hayal güçleri çılgına dönebilir ve en kötüsünü varsaymalarına neden olabilir.