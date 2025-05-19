Harşit Vadisi Yok Oluyor: AKP'li Vekil Cantürk Alagöz'e Ait Şirketin 2. Kaçak Atık Havuzu Yaptığı İddia Edildi

Maden çevresinde yer dereler ve su kaynakları ise madenin kimyasal atıkları nedeniyle kirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 18 Nisan 2024’te madenin çevresindeki su kaynaklarından aldırdığı numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

Tespitin ardından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585 TL idari para cezası kesildi. BirGün’de yer alan habere göre ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

İddiaya göre önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesildi. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.