Harşit Vadisi Yok Oluyor: AKP'li Vekil Cantürk Alagöz'e Ait Şirketin 2. Kaçak Atık Havuzu Yaptığı İddia Edildi
Gazeteci İsmail Arı'nın Birgün'de yer alan haberinde, Karadeniz'in doğa harikası Harşit Vadisi'yle ilgili önemli iddialar yer aldı. Habere göre, AKP Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden şirketi ÇED kararı olmadan vadide ikinci kaçak kimyasal atık havuzunu inşa etti. Aynı zamanda şirketin, su kaynaklarını da kirlettiği iddialar arasında yer aldı.
Kaynak: İsmail Arı / Birgün
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Gazeteci İsmail Arı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait Alagöz Maden Şirketi'nin Giresun'da Harşit Vadisi'ni katlettiğini iddia etti.
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Alagöz Maden Şirketi'nin, ÇED onayı yapmadan ikinci kaçak kimyasal atık havuzu yaptığı iddia edildi.
İsmail Arı, yaptığı paylaşımda kaçak kimyasal atık havuzuna ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı.
Umut-Sen Karadeniz Derneği'nin paylaşımında ise atık havuzunun suyunun dereye boşaltıldığına dair iddiaların olduğu görüntüler yer aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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