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Harşit Vadisi Yok Oluyor: AKP'li Vekil Cantürk Alagöz'e Ait Şirketin 2. Kaçak Atık Havuzu Yaptığı İddia Edildi

Harşit Vadisi Yok Oluyor: AKP'li Vekil Cantürk Alagöz'e Ait Şirketin 2. Kaçak Atık Havuzu Yaptığı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.05.2025 - 11:53

Gazeteci İsmail Arı'nın Birgün'de yer alan haberinde, Karadeniz'in doğa harikası Harşit Vadisi'yle ilgili önemli iddialar yer aldı. Habere göre, AKP Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden şirketi ÇED kararı olmadan vadide ikinci kaçak kimyasal atık havuzunu inşa etti. Aynı zamanda şirketin, su kaynaklarını da kirlettiği iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: İsmail Arı / Birgün

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Gazeteci İsmail Arı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait Alagöz Maden Şirketi'nin Giresun'da Harşit Vadisi'ni katlettiğini iddia etti.

Gazeteci İsmail Arı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait Alagöz Maden Şirketi'nin Giresun'da Harşit Vadisi'ni katlettiğini iddia etti.

İddiaya göre yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki Alagöz’ün “kurşun, çinko ve bakır” madeni atık depolama ve kırma eleme tesisi genişlemeye devam ediyor. 

Haberde yer alan bilgiye göre, Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde “Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzunu inşa etti. Gelişmelerin ardından Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti. Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık” ifadelerine yer vermişti.

Alagöz Maden Şirketi'nin, ÇED onayı yapmadan ikinci kaçak kimyasal atık havuzu yaptığı iddia edildi.

Alagöz Maden Şirketi'nin, ÇED onayı yapmadan ikinci kaçak kimyasal atık havuzu yaptığı iddia edildi.

Maden çevresinde yer dereler ve su kaynakları ise madenin kimyasal atıkları nedeniyle kirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 18 Nisan 2024’te madenin çevresindeki su kaynaklarından aldırdığı numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi. 

Tespitin ardından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585 TL idari para cezası kesildi. BirGün’de yer alan habere göre ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

İddiaya göre önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası kesildi. Cezanın gerekçesinin “Derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi” olduğu öğrenildi.

İsmail Arı, yaptığı paylaşımda kaçak kimyasal atık havuzuna ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı.

Umut-Sen Karadeniz Derneği'nin paylaşımında ise atık havuzunun suyunun dereye boşaltıldığına dair iddiaların olduğu görüntüler yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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