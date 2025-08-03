Harcama Şekline Göre Finansal Refleksin Ne?

Senin refleksin kesinlikle “Kendime iyi davranırım.” refleksi! Harcamaların çoğu seni daha konforlu, daha huzurlu hissettirdiği için yapılıyor. Plan yapmıyor musun? Yapıyorsun. Ama canın bir şey istediğinde fazla bekletmiyorsun. Küçük lüksler senin için bir motivasyon şekli ve açık konuşalım, hakkın da. Bütçene sadık kalmaya çalışsan da bazen gözünün kaldığı bir şeyi kendine hediye ediyorsun. İyi hissettiren şeyler için harcamaktan çekinmiyorsun. Kimi zaman ay sonunda keşke biraz daha dikkatli olsaydım diye iç geçiriyorsun ama pişmanlığın bile çok uzun sürmüyor. Çünkü sen kendini maddi anlamda cezalandırmadan yaşamayı bilenlerdensin. Dengeyi biraz daha kurarsan efsane olursun.