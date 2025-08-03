Harcama Şekline Göre Finansal Refleksin Ne?
Paranı harcarken iç sesin “Dur biraz, gerek var mı?” mı diyor yoksa “Aaa bu çok iyi, kaçmaz!” diye mi coşuyor? Herkesin alışveriş tarzı kendine has ama altında yatan bir refleks var: Bütçe savaşçısı mısın, rahat harcayan mı, yoksa gizli gizli harcayıp sonra pişman olanlardan mı? Hadi bakalım, finansal refleksin neymiş görelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Şimdi başlayabiliriz! Dışarıdan yemek yeme sıklığını öğrenebilir miyiz?
4. "Sepete ekle" butonuyla aranda nasıl bir ilişki var?
5. Aylık olarak harcama planı oluşturuyor musun?
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6. Devam edelim! Çok yakın bir arkadaşına bir doğum günü hediyesi almaya niyetlendin diyelim. Ne yaparsın?
7. Alışveriş yaparkenki ruh halini tek bir görselle anlatacak olsaydın bunlardan hangisini seçerdin?
8. Dürüst ol: Hiç harcama yapmadan önce cebindeki paraya göre neyi nerede harcayacağını kafandan hesaplamana rağmen daha fazla harcadığın oluyor mu?
9. Para ile ilgili en büyük problemin bunlardan hangisi?
Paranı mantık çerçevesinde harcıyorsun!
Senin finansal reflekslerin epey rahat!
Reflekslerin biraz dürtüsel olabilir mi? Yani pek engel olamıyorsun gibi.
Reflekslerin bile düşünerek hareket ediyor!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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