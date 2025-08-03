onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Harcama Şekline Göre Finansal Refleksin Ne?

etiket Harcama Şekline Göre Finansal Refleksin Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 17:01

Paranı harcarken iç sesin “Dur biraz, gerek var mı?” mı diyor yoksa “Aaa bu çok iyi, kaçmaz!” diye mi coşuyor? Herkesin alışveriş tarzı kendine has ama altında yatan bir refleks var: Bütçe savaşçısı mısın, rahat harcayan mı, yoksa gizli gizli harcayıp sonra pişman olanlardan mı? Hadi bakalım, finansal refleksin neymiş görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Şimdi başlayabiliriz! Dışarıdan yemek yeme sıklığını öğrenebilir miyiz?

4. "Sepete ekle" butonuyla aranda nasıl bir ilişki var?

5. Aylık olarak harcama planı oluşturuyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Devam edelim! Çok yakın bir arkadaşına bir doğum günü hediyesi almaya niyetlendin diyelim. Ne yaparsın?

7. Alışveriş yaparkenki ruh halini tek bir görselle anlatacak olsaydın bunlardan hangisini seçerdin?

8. Dürüst ol: Hiç harcama yapmadan önce cebindeki paraya göre neyi nerede harcayacağını kafandan hesaplamana rağmen daha fazla harcadığın oluyor mu?

9. Para ile ilgili en büyük problemin bunlardan hangisi?

Paranı mantık çerçevesinde harcıyorsun!

Paranı mantık çerçevesinde harcıyorsun!

Sen alışverişte mantığınla hareket eden ve hesap kitap işlerinden kaçmayan bir tipsin. Elinde listeyle alışverişe çıkıyorsun ve indirimi fırsat değil ihtiyaç varsa değerlendiriyorsun. Bütçeni biliyorsun çünkü ihtiyaç dışı harcamaya da biraz mesafelisin. “Almadan önce iki kez düşün.” sözü senin için hayat mottosu olabilir. Nerede ne yi ucuza alabileceğin bir yetenek değil, senin için bir refleks haline gelmiş!

Senin finansal reflekslerin epey rahat!

Senin refleksin kesinlikle “Kendime iyi davranırım.” refleksi! Harcamaların çoğu seni daha konforlu, daha huzurlu hissettirdiği için yapılıyor. Plan yapmıyor musun? Yapıyorsun. Ama canın bir şey istediğinde fazla bekletmiyorsun. Küçük lüksler senin için bir motivasyon şekli ve açık konuşalım, hakkın da. Bütçene sadık kalmaya çalışsan da bazen gözünün kaldığı bir şeyi kendine hediye ediyorsun. İyi hissettiren şeyler için harcamaktan çekinmiyorsun. Kimi zaman ay sonunda keşke biraz daha dikkatli olsaydım diye iç geçiriyorsun ama pişmanlığın bile çok uzun sürmüyor. Çünkü sen kendini maddi anlamda cezalandırmadan yaşamayı bilenlerdensin. Dengeyi biraz daha kurarsan efsane olursun.

Reflekslerin biraz dürtüsel olabilir mi? Yani pek engel olamıyorsun gibi.

Senin refleksin anlık. Gör, beğen, tıkla, al. Bazen ihtiyaç mı istek mi sen bile emin olamıyorsun. Sepetinde bekleyen ürün sayısı çift haneleri görmüş olabilir. Harcama yaparken çoğu zaman duyguların ipleri eline alıyor, moralin bozuksa alışveriş bir terapi gibi, mutluysan kendini ödüllendirme bahanesi. Kendini suçlamana gerek yok çünkü sen de bunun farkındasın. Aslında içten içe daha planlı olman gerektiğini biliyorsun ama anın heyecanı bazen daha cazip geliyor. İyi haber ise şu: Bu sadece bir alışkanlık ve zamanla kontrol edilebilir. Ufak taktiklerle (liste yapmak, 24 saat kuralı, bütçe uygulamaları) bu refleksi yönlendirebilir, harcamalarını daha sürdürülebilir hale getirebilirsin. Potansiyelin yüksek!

Reflekslerin bile düşünerek hareket ediyor!

Sen bir finansçı olabilir misin? Harcama konusunda sezgisel değil, sistematik davranıyorsun çünkü. Aylık harcamaları planlamak, hedefe yönelik para biriktirmek, bütçeyi kontrol etmek... Bunlar senin için görev değil, yaşam biçimi. İstediğin şeylere ulaşmak için anlık keyiflerden feragat edebilen bir yapın var. Seni tanıyanlar sen bu işi biliyorsun diyor olabilir, çünkü gerçekten de öyle. “Para biriktirmek çok zor...” diyenlere inat sen sakin sakin yolunu çiziyorsun. Bu refleksin sayesinde finansal olarak bağımsızlaşman mümkün. Ufak bir not: Bazen fazla kontrolcü olabiliyorsun. Arada kaçamak harcamalara da izin ver, hayat sadece tablolarla ilerlemiyor sonuçta.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın