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Hangi Ünlü Seni Ghostlardı?

Hangi Ünlü Seni Ghostlardı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.05.2024 - 17:31

Hangi ünlü seni ghostlardı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ilişkilerinde ne kadar kıskançsın?

4. Sence kaçıncı buluşmadan sonra bir şeyler ciddiye gider?

4. Sence kaçıncı buluşmadan sonra bir şeyler ciddiye gider?

5. Flörtünün birden fazla flörtü olması seni rahatsız eder mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İlk buluşmada hangisi konuşulmamalı?

7. Peki ilk buluşmada ne yapılmalı?

7. Peki ilk buluşmada ne yapılmalı?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı

Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Hande Erçel

Hande Erçel

Melis Sezen

Melis Sezen

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

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