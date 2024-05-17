Hangi Ünlü Seni Ghostlardı?
Hangi Ünlü Seni Ghostlardı?
Hangi ünlü seni ghostlardı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ilişkilerinde ne kadar kıskançsın?
4. Sence kaçıncı buluşmadan sonra bir şeyler ciddiye gider?
5. Flörtünün birden fazla flörtü olması seni rahatsız eder mi?
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6. İlk buluşmada hangisi konuşulmamalı?
7. Peki ilk buluşmada ne yapılmalı?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Hakan Sabancı
Mert Ramazan Demir
Şükrü Özyıldız
Engin Öztürk
Serenay Sarıkaya
Hande Erçel
Melis Sezen
Şeyma Subaşı
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