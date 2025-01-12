Hangi Ülkenin Uzay Araştırmalarına En Fazla Bütçeyi Ayırdığını Tahmin Edebilecek misin?

Uzay, insanlık için sonsuz bir keşif alanı sunuyor. Bu alanda pek çok ülke, araştırmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Ne kadar bütçe ayırdıklarını da çok merak ettik ve bir test hazırladık. Hangi ülkenin uzay araştırmalarına en çok bütçeyi ayırdığını tahmin edebilecek misin?

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Not: Bu rakamlar yaklaşık olup en güncel kamuya açık verilere dayanmaktadır. Bütçe tahsisleri yıllık olarak hükümet finansmanındaki değişiklikler ve politika önceliklerine bağlı olarak değişebilir.