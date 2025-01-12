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Hangi Ülkenin Uzay Araştırmalarına En Fazla Bütçeyi Ayırdığını Tahmin Edebilecek misin?

etiket Hangi Ülkenin Uzay Araştırmalarına En Fazla Bütçeyi Ayırdığını Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 17:01

Uzay, insanlık için sonsuz bir keşif alanı sunuyor. Bu alanda pek çok ülke, araştırmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Ne kadar bütçe ayırdıklarını da çok merak ettik ve bir test hazırladık. Hangi ülkenin uzay araştırmalarına en çok bütçeyi ayırdığını tahmin edebilecek misin? 

Aşağı kaydır ve öğren! 

Not: Bu rakamlar yaklaşık olup en güncel kamuya açık verilere dayanmaktadır. Bütçe tahsisleri yıllık olarak hükümet finansmanındaki değişiklikler ve politika önceliklerine bağlı olarak değişebilir.

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Bu ülkelerden hangisi, uzay araştırmalarına en çok bütçeyi ayıran ülke olabilir?

Tebrikler, doğru bildin!

Amerika, uzay araştırmalarına yaklaşık 25,4 milyar dolar ayırmış durumda. Bu da onu uzay araştırmalarına en çok bütçe ayıran ülkeler listesinde ilk sıraya koyuyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Çin, uzay araştırmalarına ortalama 18.15 milyar dolar ayırmış durumda. Yani uzay araştırmalarına en çok bütçe ayıran ülke değil. Tekrar dener misin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

Avrupa Uzay Ajansı, üye ülkeleriyle birlikte uzay araştırmalarına yıllık yaklaşık 7.79 milyar dolar bütçe ayırıyor. Yani en yüksek bütçeye sahip ülke değil. Bir sonraki tahminini yapabilir misin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

Fransa, uzay araştırmalarına yaklaşık 3.52 milyar dolar ayırıyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Japonya'nın uzay araştırmalarına ayırdığı bütçe, yıllık yaklaşık 2.39 milyar dolar. Yani, uzay araştırmalarına en fazla bütçe ayıran ülke değil. Şansını bir kez daha dene!

Bilemedin, tekrar dener misin?

Rusya, uzay araştırmalarına yaklaşık 2.01 milyar dolar bütçe ayırıyor. Yani en fazla bütçe ayıran ülke değil. Tekrar denemek ister misin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

Hindistan, uzay araştırmalarına yıllık yaklaşık 1.83 milyar dolar bütçe ayırıyor. Bu ülke, uzaya en fazla bütçe ayıran ülke değil. Bir sonraki tahminini yapmaya ne dersin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

İtalya'nın uzay araştırmalarına ayırdığı bütçe, yaklaşık 1.69 milyar dolar. Bu miktar, uzay araştırmalarına en çok bütçe ayıran ülke olmasına engel. Bir daha dener misin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

Almanya, uzay araştırmalarına yıllık yaklaşık 1.42 milyar dolar bütçe ayırıyor. Yani en fazla bütçe ayıran ülke değil. Şansını tekrar denemek ister misin?

Bilemedin, tekrar dener misin?

İspanya, uzay araştırmalarına ortalama 739 milyon dolar ayırmış durumda. Bu yüzden en büyük bütçeye sahip ülke değil. Hadi doğru cevabı bulmak için bir kez daha dene!

Bilemedin, tekrar dener misin?

Güney Kore, uzay araştırmalarına yıllık yaklaşık 701 milyon dolar bütçe ayırıyor. Yani uzay araştırmalarına en fazla bütçe ayıran ülke değil. Bir sonraki tahminini yapabilirsin!

Bilemedin, tekrar dener misin?

Birleşik Krallık, uzay araştırmalarına yıllık yaklaşık 604 milyon dolar bütçe ayırıyor. Yani en fazla bütçe ayıran ülke değil. Bir kez daha dener misin?

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Ma Belle
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