Hangi Teknoloji Firmanın Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Hangi Teknoloji Firmanın Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Dünya çapında nam salmış teknoloji şirketlerinin hangi ülkede kuruldukları hep ilgimizi çekmiştir. Teknoloji devlerinin hangi ülkeye ait olduklarını beraber bulalım!
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1. Basit bir soru ile başlayalım: Ünlü teknoloji şirketi Apple, hangi ülkeye ait?
2. Zamanında Google ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden gündem olan Huawei, hangi ülkeye ait?
3. Hazır bahsi açılmışken Google hangi ülkeye ait?
4. Özellikle multimedya teknolojisi konusunda öncü olan Sony, hangi ülkeye ait?
5. Elektronik bileşenler üreten Foxconn, hangi ülkeye ait diye sorsak?
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6. Grafik işlemci tedarikçisi Nvidia, hangi ülkeden peki?
7. Mikroçip üretimi konusunda saygın bir firma olan TSMC, hang, ülkeden?
8. Son olarak ünlü yazılım şirketi Intuit, hangi ülkeden?
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