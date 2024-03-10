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Hangi Teknoloji Firmanın Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Hangi Teknoloji Firmanın Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 17:04

Dünya çapında nam salmış teknoloji şirketlerinin hangi ülkede kuruldukları hep ilgimizi çekmiştir. Teknoloji devlerinin hangi ülkeye ait olduklarını beraber bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Basit bir soru ile başlayalım: Ünlü teknoloji şirketi Apple, hangi ülkeye ait?

1. Basit bir soru ile başlayalım: Ünlü teknoloji şirketi Apple, hangi ülkeye ait?

2. Zamanında Google ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden gündem olan Huawei, hangi ülkeye ait?

2. Zamanında Google ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden gündem olan Huawei, hangi ülkeye ait?

3. Hazır bahsi açılmışken Google hangi ülkeye ait?

3. Hazır bahsi açılmışken Google hangi ülkeye ait?

4. Özellikle multimedya teknolojisi konusunda öncü olan Sony, hangi ülkeye ait?

4. Özellikle multimedya teknolojisi konusunda öncü olan Sony, hangi ülkeye ait?

5. Elektronik bileşenler üreten Foxconn, hangi ülkeye ait diye sorsak?

5. Elektronik bileşenler üreten Foxconn, hangi ülkeye ait diye sorsak?
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6. Grafik işlemci tedarikçisi Nvidia, hangi ülkeden peki?

6. Grafik işlemci tedarikçisi Nvidia, hangi ülkeden peki?

7. Mikroçip üretimi konusunda saygın bir firma olan TSMC, hang, ülkeden?

7. Mikroçip üretimi konusunda saygın bir firma olan TSMC, hang, ülkeden?

8. Son olarak ünlü yazılım şirketi Intuit, hangi ülkeden?

8. Son olarak ünlü yazılım şirketi Intuit, hangi ülkeden?
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