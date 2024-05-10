Hangi Siyasi Görüşten Sevgililer Daha İyi Anlaşıyor?

Hatırla Sevgili dizisinde Işık'la Yaşar'ın yollarını ayıran, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'le Doğa'nın boşanmasına biraz da olsa katkısı olan neden tabii ki siyasi görüşler ve yaşam tarzlarıydı. Evet, ne kadar inkar ederseniz edin, evleneceğiniz kişinin siyasi görüşü çok önemli. Peki sizce hangi siyasi görüşe sahip çift daha iyi anlaşıyor?

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