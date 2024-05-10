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Hangi Siyasi Görüşten Sevgililer Daha İyi Anlaşıyor?

Hangi Siyasi Görüşten Sevgililer Daha İyi Anlaşıyor?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:24

Hatırla Sevgili dizisinde Işık'la Yaşar'ın yollarını ayıran, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'le Doğa'nın boşanmasına biraz da olsa katkısı olan neden tabii ki siyasi görüşler ve yaşam tarzlarıydı. Evet, ne kadar inkar ederseniz edin, evleneceğiniz kişinin siyasi görüşü çok önemli. Peki sizce hangi siyasi görüşe sahip çift daha iyi anlaşıyor? 

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Sizce hangi siyasi görüşe sahip çiftler daha iyi anlaşıyor?

Sizce hangi siyasi görüşe sahip çiftler daha iyi anlaşıyor?
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