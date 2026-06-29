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Hangi Şarkı Senin Hayatının O En Utanç Verici Anını Anlatıyor?

etiket Hangi Şarkı Senin Hayatının O En Utanç Verici Anını Anlatıyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 22:01
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Hepimizin gecenin üçünde yatakta aniden dikilip tavanı izlemesine neden olan, hatırladıkça yüzümüzü avuçlarımızın içine gömdüğümüz o bir adet yer yarılsa da içine girsem anı vardır. Peki senin o dillere destan, düşmanının başına gelmesini istemeyeceğin utanç anını hangi ünlü şarkı özetliyor? Hazırsan teste başla ve geçmişinle yüzleş!

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1. Gece yatakta aniden gözlerini açtın ve o malum utanç anı aklına geldi. İlk tepkin ne olur?

2. Toplu taşımada başına gelebilecek en büyük rezillik sence bunlardan hangisi?

3. Hayatını özetleyen emoji bunlardan hangisi?

4. Eski sevgiline veya flörtüne yanlışlıkla tamamen alakasız bir mesaj attın. Ne yaparsın?

5. Utanç anlarında savunma mekanizman nedir?

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6. Flörtünle ilk randevundasın. Hangisi gerçekleşirse yerin dibine girersin?

7. Birinin arkasından gıybet yaparken o kişinin tam arkanda olduğunu fark ettin. Tepkin?

8. Sınıfta ya da toplantıda yanlış cevap verdiğinde…

Radiohead - Creep

Sen tam anlamıyla keşke yer yarılsa enerjisini estetik bir melankoliyle taşıyorsun. Utanç anları sende sadece birkaç saniyelik olaylar değil, yönetmeni David Lynch olan psikolojik kısa filmlere dönüşüyor. İnsanların muhtemelen çoktan unuttuğu olayları sen gece tavana bakarken yeniden yaşıyorsun. Ama işin garip tarafı, bu seni daha empatik ve daha derin biri yapmış. İç dünyan kalabalık. Biraz kendine gülmeyi öğrendiğinde ise bütün o utanç anları birer karakter gelişimi sahnesine dönüşecek!

Britney Spears - Oops!...I Did It Again

Sen utancı bir yaşam biçimi gibi taşıyorsun ama bunu inanılmaz eğlenceli bir şekilde yapıyorsun. Hayatında yanlışlıkla yapılan hareketler o kadar fazla ki artık evren sana prank kanalı gözüyle bakıyor olabilir. Ama senin farkın şu ki krizi komediye çevirebiliyorsun. İnsanlar senin yanında rahat hissediyor çünkü mükemmel görünmeye çalışmıyorsun. Bazen düşünmeden hareket ediyorsun, evet… Ama tam da bu yüzden unutulmazsın!

Gotye - Somebody That I Used To Know

Senin utanç seviyen sessiz ama yıkıcı ilerliyor. Dışarıdan oldukça kontrollü görünsen de içinde büyük bir neden yankısı dönüyor. Özellikle geçmişte yaşadığın olayları tekrar tekrar analiz etmeye çok yatkınsın. Bir ortamda küçük bir gariplik yaşandığında bile zihnin dedektif gibi delil toplamaya başlıyor. Ama bu aynı zamanda seni detaycı, dikkatli ve insan ilişkilerinde hassas biri yapıyor. Biraz daha kendini serbest bıraktığında fark edeceksin ki insanların çoğu zaten kendi utanç sahneleriyle meşgul.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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