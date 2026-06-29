Hangi Şarkı Senin Hayatının O En Utanç Verici Anını Anlatıyor?
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Hepimizin gecenin üçünde yatakta aniden dikilip tavanı izlemesine neden olan, hatırladıkça yüzümüzü avuçlarımızın içine gömdüğümüz o bir adet yer yarılsa da içine girsem anı vardır. Peki senin o dillere destan, düşmanının başına gelmesini istemeyeceğin utanç anını hangi ünlü şarkı özetliyor? Hazırsan teste başla ve geçmişinle yüzleş!
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1. Gece yatakta aniden gözlerini açtın ve o malum utanç anı aklına geldi. İlk tepkin ne olur?
2. Toplu taşımada başına gelebilecek en büyük rezillik sence bunlardan hangisi?
3. Hayatını özetleyen emoji bunlardan hangisi?
4. Eski sevgiline veya flörtüne yanlışlıkla tamamen alakasız bir mesaj attın. Ne yaparsın?
5. Utanç anlarında savunma mekanizman nedir?
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6. Flörtünle ilk randevundasın. Hangisi gerçekleşirse yerin dibine girersin?
7. Birinin arkasından gıybet yaparken o kişinin tam arkanda olduğunu fark ettin. Tepkin?
8. Sınıfta ya da toplantıda yanlış cevap verdiğinde…
Radiohead - Creep
Britney Spears - Oops!...I Did It Again
Gotye - Somebody That I Used To Know
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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