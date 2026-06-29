Hangi Şarkı Senin Hayatının O En Utanç Verici Anını Anlatıyor?

Senin utanç seviyen sessiz ama yıkıcı ilerliyor. Dışarıdan oldukça kontrollü görünsen de içinde büyük bir neden yankısı dönüyor. Özellikle geçmişte yaşadığın olayları tekrar tekrar analiz etmeye çok yatkınsın. Bir ortamda küçük bir gariplik yaşandığında bile zihnin dedektif gibi delil toplamaya başlıyor. Ama bu aynı zamanda seni detaycı, dikkatli ve insan ilişkilerinde hassas biri yapıyor. Biraz daha kendini serbest bıraktığında fark edeceksin ki insanların çoğu zaten kendi utanç sahneleriyle meşgul.