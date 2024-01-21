Hangi Özelliğin Seni Vazgeçilmez Kılıyor?

Yüzü güzele doyulur da gönlü güzele 40 yıl doyulmazmış. Sen tam da böyle bir insansın. O kadar güzel bir kalbin, insana neşe saçan kişiliğin ve enerji veren bir ruhun var ki, ne kadar vakit geçirsek de sana doyamayız. Bu sebeple senin vazgeçilmez özelliğin kesinlikle kişiliğin! Çünkü seninle geçirilen zaman çok keyifli, asla unutulmaz.