Hangi Özelliğin Seni Vazgeçilmez Kılıyor?
Hangi Özelliğin Seni Vazgeçilmez Kılıyor?
Seni vazgeçilmez kılan özelliğini hiç merak ettin mi? Ettiysen, çok doğru yerdesin çünkü bu testin sonunda söylüyoruz!
Hadi birlikte öğrenelim👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Sana karşı yapılan bir hatayı affeder misin?
3. Mutlu olmak için ihtiyacın olan şey ne?
4. Söyle bakalım, partnerin senin asla kabul etmeyeceğin bir şeyi bilinçli olarak yaptı. Çok sinirlendin, ne yaparsın?
5. Bir problemle karşılaştığında hızlıca çözüm üretebilir misin?
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6. Sevdiğini rahatça söyleyebiliyor ya da gösterebiliyor musun?
7. Tanıştığında insanlar senin için genellikle ne düşünür?
8. Son olarak, şu anda burada olmak sana kendini nasıl hissettirirdi?
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