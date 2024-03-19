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Hangi Hareketin Partnerinin Aklını Başından Alıyor?

etiket Hangi Hareketin Partnerinin Aklını Başından Alıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 23:01

Senin bazı davranışların öyle çekici ki, bu hareketlerin partnerini etkileyip büyülemesine neden oluyor. Hangi davranışın olduğunu merak ediyor musun?

O zaman seni hemen teste alalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Partnerin konuşurken en çok neresine odaklanıyorsun?

3. Peki onunla konuşurken temas etmeyi sever misin?

4. Partnerine şu an bir emoji atacak olsan hangisini atardın?

5. Partnerin için hangisi daha önemlidir?

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6. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

7. Hangi tür hediye partnerini daha çok mutlu eder?

8. Son olarak, çok üzüldüğün bir olayla karşı karşıya kaldığında partnerin seni rahatlatmak için ne yapardı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Derin bakışın!

O derin bakışların gerçekten çok etkileyici. İnsanların içinde bulunmana rağmen, partnerini büyülemekte üstüne yok. En çok onun gözlerine bakıp temas etmeden içine dokunmayı seviyorsun. Ayrıca partnerin de bu anları çok seviyor. Bu karşılıklı zevk alış, her anınızı daha da unutulmaz kılıyor.

Kelebek etkisi yaratan dokunuşların!

Partnerinin beline, saçlarına, ellerine ve boynuna dokunmayı seviyorsun, çünkü onunla daha fazla temas etmek ve yanında olmak istiyorsun. Eğer imkanın olsa, sarıldığın bedeni hiç bırakmazdın! Onun elini tutmayı, küçük öpücükler kondurmayı çok seviyorsun; bu dokunuşlar, onda adeta kelebek etkisi yaratıyor. Partnerin de bu anları çok seviyor, çünkü bu dokunuşlar onda özel bir mutluluk verip aklını başından alıyor.

Tatlı dilin!

Sevgini ifade etme konusunda gerçekten üstün bir yeteneğin var. Tatlı dilin, partnerinin kalbini fethetmekte oldukça etkili. Keşke herkes senin gibi duygularını bu kadar güzel ifade edebilse. Partnerin, senin bu özel yeteneğini seviyor. Her iltifat ettiğinde aranızdaki bağ daha da güçleniyor, bu da ilişkinizi son derece özel kılıyor.

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