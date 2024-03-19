Hangi Hareketin Partnerinin Aklını Başından Alıyor?
Hangi Hareketin Partnerinin Aklını Başından Alıyor?
Senin bazı davranışların öyle çekici ki, bu hareketlerin partnerini etkileyip büyülemesine neden oluyor. Hangi davranışın olduğunu merak ediyor musun?
O zaman seni hemen teste alalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Partnerin konuşurken en çok neresine odaklanıyorsun?
3. Peki onunla konuşurken temas etmeyi sever misin?
4. Partnerine şu an bir emoji atacak olsan hangisini atardın?
5. Partnerin için hangisi daha önemlidir?
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6. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
7. Hangi tür hediye partnerini daha çok mutlu eder?
8. Son olarak, çok üzüldüğün bir olayla karşı karşıya kaldığında partnerin seni rahatlatmak için ne yapardı?
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