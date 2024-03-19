Hangi Hareketin Partnerinin Aklını Başından Alıyor?

Partnerinin beline, saçlarına, ellerine ve boynuna dokunmayı seviyorsun, çünkü onunla daha fazla temas etmek ve yanında olmak istiyorsun. Eğer imkanın olsa, sarıldığın bedeni hiç bırakmazdın! Onun elini tutmayı, küçük öpücükler kondurmayı çok seviyorsun; bu dokunuşlar, onda adeta kelebek etkisi yaratıyor. Partnerin de bu anları çok seviyor, çünkü bu dokunuşlar onda özel bir mutluluk verip aklını başından alıyor.