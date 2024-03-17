Hande Yener’in Acı Günü: Ünlü Sanatçının Annesi Yıldız Özyener Vefat Etti
Hande Yener’in Acı Günü: Ünlü Sanatçının Annesi Yıldız Özyener Vefat Etti
Hande Yener’in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener vefat etti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız Özyener bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Şarkıları ve sahne performanslarıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener, aldığı acı haberle yıkıldı.
2012 yılında kalp krizi sebebiyle babasını kaybeden ünlü sanatçının annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.
Yener, sosyal medya hesabından "Dünyamı kaybettim’’ diyerek acı haberi paylaştı 👇
‘’Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’
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Çok zor durum
Hande Yener in zor bir gençlik çağı olmuştu ailesiyle arasının iyi bitmesine sevindim
Çok üzüldüm en sevdiğim sanatçının annesi nin ölmesi hiç hoş değil ama
evet ya nasıl olur böyle bir şey, hemen özür dilenip geri getirilmeli