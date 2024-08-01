Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Öldürülmesiyle İlgili Olay Yaratan İddia
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Öldürülmesiyle İlgili Olay Yaratan İddia
Füze saldırısı ile öldürüldüğü iddia edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili olay yaratan bir iddia gündeme geldi.
The New York Times, Hamas lideri İsmail Haniye'nin aylar önce Tahran'daki konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü duyurdu.
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Haniye'nin çarşamba sabahı İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinden sonra ortaya birçok iddia atıldı.
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Çoğunlukla İsrail'in Haniye'nin kaldığı odayı bir uçak veya drondan atılan füzeyle vurduğu ihtimali üzerinde duruldu.
Ancak bu iddialar tartışılırken İsrail'in, İran'ın hava savunma sistemini nasıl aşmış olabileceği ile ilgili soru işaretleri gündeme geldi.
New York Times'ın aralarında iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de bulunduğu yetkililere dayandırılan haberine göre; suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi. Bomba, haftalar boyunca bulunmadı.
Haberde ayrıca, "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıkları ifade edildi.
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