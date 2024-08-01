Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Öldürülmesiyle İlgili Olay Yaratan İddia

Füze saldırısı ile öldürüldüğü iddia edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili olay yaratan bir iddia gündeme geldi.

The New York Times, Hamas lideri İsmail Haniye'nin aylar önce Tahran'daki konukevine sokulan bir bombayla öldürüldüğünü duyurdu.