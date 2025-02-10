Hamas Açıkladı: Cumartesi Yapılması Planan Esir Takası İptal Edildi
Hamas Açıkladı: Cumartesi Yapılması Planan Esir Takası İptal Edildi
İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam sonrasında Hamas ile İsrail arasında ateşkes imzalanmış ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmişti. ABD Başkanı Donal Trump’ın açıkladığı tepki çeken Gazze planı sonrasında bölgede yeniden gerilim yükseldi. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu hafta sonu yapılması planan esir takasının iptal edildiğini açıkladı.
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İsrail’in Gazze’deki katliamında yaklaşık 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan dünyanın gözü önünde açlıkla sınanmıştı.
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19 Ocak’ta Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması imzalanmış ve karşılıklı esir takası yapılmaya başlanmıştı.
ABD Başkanı Donal Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanhyahu’yu konuk ettiği gün açıkladığı “Gazze’yi işgal planı” ise tepki çekmişti.
Bölgede gerilim yeniden yükselirken, Hamas tarafından yapılan açıklamada hafta sonu yapılması planan 6’ncı esir takasının belirsiz bir süre ile ertlendiği duyuruldu.
Hamas, esir takasının iptal edilme gerekçesi olarak İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal etmesini gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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