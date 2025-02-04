Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete’de: "Meşhur Yeğen" de Atanmış
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete’de: "Meşhur Yeğen" de Atanmış
Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Kura törenine damga vuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan’ın da hakim olarak atandığı öğrenildi.
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Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen kura töreninde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in kuraya katılan yeğeni ile ilgili açıklamaları gündem olmuştu.
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Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de bin 75 hakim ve savcının atamasının yer aldığı HSK kararnamesi yer aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yeğeni Mehmet Arif Dağhan’ın ataması yapılanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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