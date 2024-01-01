Haftanın Yantrası Ülgen Yantra ve Haftanın Kristali Ametist

Hızlı iyileşmeye ihtiyacınız varsa ​“her şeyin şifacısı” olarak adlandırılan Ametist, insanları, bitkileri ve hayvanları iyileştirmek için en etkili kristallerden biridir. Ametist özellikle duygusal bedeni destekler, aşırı çalışan, aşırı stresli veya bunalmış kişileri merkezlerine geri getirir. Fiziksel gerginliğe ve baş ağrısına yol açan zihinsel kaygıları hafifletir ve çabuk öfkelenen ve çabuk öfkelenen kişileri sakinleştirmek için harika bir kristaldir.

Meditasyonda kullanım alanları: Ametist meditasyon için en iyi kristallerden biridir. Ametist rengi “Göksel Göz”ün en yüksek titreşimini uyarır ve doğrudan bu alanın üzerine bir Ametist taşı yerleştirmek, bilinçli düşünceyi susturan ve zihni daha derin anlayışa yönlendiren sakin bir meditasyon durumuna yol açar.

Çakra dengelemesi için: Ametist, özellikle Üçüncü Göz, Taç ve Eterik Çakraları uyaran yüksek, tatlı bir enerji taşır. Ametist ile meditasyon her türlü tıkanıklığı temizlemek ve hem Üçüncü Göz hem de Taç Çakraları dengelemek için harikalar yaratabilir. Ayrıca Yüksek Taç, Ruh Yıldızı ve Yıldız Geçidi Çakraları ile de ilişkilidirler.

Kristal renk Eenerjisi: Ametist, eski yıl sona ererken ve yeni yıl gelmek üzereyken, hem zamanı hem de rengi, başlangıçları ve bitişleri birbirine bağlayan kırmızı-mor ışını bünyesinde barındırır. Ateşli kırmızı ışını mor ışının sezgisiyle yumuşatır, tutku ve hayal gücünü, duygu ve mantığı getirir. Yaratıcılığı teşvik eder ve özellikle sanatsal çabalarda faydalıdır. Taç çakrayı hizalamak için kullanılır ve Üçüncü Gözün bir kristalidir. Onun “Ruh Taşı” ve karmaşık bir dünyada barış kaynağı olduğunu göreceksiniz. Melek Alemi ile derin bağlantıları vardır. Özellikle Melek Mikail ile ilişkilidir.

Eski çağlarda sarhoşluğu önleyecek kadehlerin yapımında kullanılıyordu. Doğu ibadet alanlarında sakin bir ortam yaratmak için kullanılır. Ametist bir iffet taşıdır. Aynı zamanda Perşembe taşıdır; “Thor'un Taşı”dır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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