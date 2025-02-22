onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2025 - 12:31

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Fahriye Evcen?

Fahriye Evcen?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Sıla Türkoğlu?

Sıla Türkoğlu?

Burcu Özberk?

Burcu Özberk?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir?

Demet Özdemir?

Hadise?

Hadise?

Derya Uluğ?

Derya Uluğ?

Dilan Çiçek Deniz?

Dilan Çiçek Deniz?

Didem Soydan?

Didem Soydan?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selin Şekerci?

Selin Şekerci?

Hazal Filiz Küçükköse

Hazal Filiz Küçükköse

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın