Hafsanur Sanacaktutan'dan Brezilya'ya Çiçek Gönderen Biricik Sevgilisi Kubilay Aka'ya Övgü Dolu Sözler!
Hafsanur Sanacaktutan'dan Brezilya'ya Çiçek Gönderen Biricik Sevgilisi Kubilay Aka'ya Övgü Dolu Sözler!
Kaynak: https://www.haberturk.com/hafsanur-sa...
Son zamanların en göz önünde çiftlerinden biri olan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çifti yine gündemde. Brezilya seyahatinde kendisine çiçek gönderen Kubilay Aka'ya teşekkürünü sosyal medyadan eden Hafsanur Sancaktutan manşetlere yerleşmişti. Türkiye'ye iniş yapan oyuncu havaalanında kameralara yakalandı.Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, İlişkileri başlamadan önce yaptığı bir açıklamaya hatrılatan Sancaktutan romantik ifadelerde bulundu. Gelin Sancaktutan'ın o sözlerine birlikte bakalım...
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Ağustos ayında ilk defa objektiflere el ele yakalanan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çifti günümüz en gözde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Kimilerine göre pr ilişkisi olarak adlandırılan ve pek de gerçekçi bulunmayan çift özellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla magazin manşetlerinde kendilerine yer ediniyor.
Geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya giden Hafsanur Sancaktutan'a çiçek gönderen Kubilay Aka'nın bu ince düşünülmüş hareketini güzel oyuncu yaptığı paylaşımla takipçilerine göstermişti.
Seyahat dönüşü muhabirlerin kameralarına yakalanan Sancaktutan, sevgilisiyle övünmeden edemedi. Romantik açıklamlarda bulunun güzel oyuncu ikilinin ilişkisi henüz başlamamışken söylediği o sözlere göndermede bulundu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Aka'yla yeni bir aşka adım atmadan önce muhabirlerin sorularına verdiği "Ortalıkta adam kalmadı" yanıtı ile gündeme oturan isim, "Kubilay çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullandı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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