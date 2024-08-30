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Hafif Olduğu Kadar Lezzetli: Tavuklu Köfteli Karışık Sebze Nasıl Yapılır?

etiket Hafif Olduğu Kadar Lezzetli: Tavuklu Köfteli Karışık Sebze Nasıl Yapılır?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:01

Kırmızı et ile yapılan köftenin tadını pek çoğumuz beğeniriz ama tavuk ile yapılan bu köftenin tadı inanılmaz! Sebzeler ile birleştiğinde ortaya herkesin keyifle tüketebileceği bir tarif çıktı. Detaylar hemen aşağıda. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Tavuklu Köfteli Karışık Sebze nasıl yapılır?

Tavuklu Köfteli Karışık Sebze nasıl yapılır?

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 - 200 derece

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • Yarım su bardağı galeta unu

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım tatlı kaşığı karabiber

  • Yarım tatlı kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber

Sebzeler için:

Yapılışı:

1. Sebzeleri küp küp doğrayıp zeytinyağı ve tuz ile beraber iyice karıştıralım. Bir kenara alalım.

2. Küp küp doğradığımız tavuk göğsünü soğan ve sarımsak ile blenderdan geçirelim. Ardından bir kaba alıp bir yumurta kıralım ve ekleyelim. Ardından karıştıralım.

3. Tavuk karışımının içine galeta unu ve baharatları ekleyip iyice karıştıralım. Dolapta bir saat bekletelim.

4. Beklettiğimiz tavuk karışımını dolaptan çıkaralım. Elimizle köfte şeklini verip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirelim ve 200 derecede 25 dakika botunca pişirelim.

5. Aynı esnada sol hazneye sebzeleri yerleştirip 180 derecede 25 dakika boyunca pişirelim.

Tarifimiz hazır. Afiyet olsun!

Tarifin detaylarını adım adım görmek isterseniz videomuzu şuradan izleyebilirsiniz. 👇

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