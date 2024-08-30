Hafif Olduğu Kadar Lezzetli: Tavuklu Köfteli Karışık Sebze Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 25 dakika
Pişirme derecesi: 180 - 200 derece
Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü
Yarım su bardağı galeta unu
1 adet soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı kekik
Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber
Sebzeler için:
Yapılışı:
1. Sebzeleri küp küp doğrayıp zeytinyağı ve tuz ile beraber iyice karıştıralım. Bir kenara alalım.
2. Küp küp doğradığımız tavuk göğsünü soğan ve sarımsak ile blenderdan geçirelim. Ardından bir kaba alıp bir yumurta kıralım ve ekleyelim. Ardından karıştıralım.
3. Tavuk karışımının içine galeta unu ve baharatları ekleyip iyice karıştıralım. Dolapta bir saat bekletelim.
4. Beklettiğimiz tavuk karışımını dolaptan çıkaralım. Elimizle köfte şeklini verip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirelim ve 200 derecede 25 dakika botunca pişirelim.
5. Aynı esnada sol hazneye sebzeleri yerleştirip 180 derecede 25 dakika boyunca pişirelim.
Tarifimiz hazır. Afiyet olsun!
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