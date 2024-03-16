Güzellik Merkezinin Ramazan'a Özel Yaptığı "Popo Estetiği Kampanyası" İlgi Çekti

Ramazan ayında marketlerin fiyat sabitlemesinden, iftar menülerine özel kampanyaların yapılmasına alışkın olunurken, sonunda bayram olması nedeniyle perakendede indirimler de sıklıkla görülür. Ancak bu kez öyle bir Ramazan kampanyası yapıldı ki görenler 'ne alaka' demekten kendini alıkoyamadı.