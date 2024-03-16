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Güzellik Merkezinin Ramazan'a Özel Yaptığı "Popo Estetiği Kampanyası" İlgi Çekti

Güzellik Merkezinin Ramazan'a Özel Yaptığı "Popo Estetiği Kampanyası" İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.03.2024 - 14:47

Ramazan ayında marketlerin fiyat sabitlemesinden, iftar menülerine özel kampanyaların yapılmasına alışkın olunurken, sonunda bayram olması nedeniyle perakendede indirimler de sıklıkla görülür. Ancak bu kez öyle bir Ramazan kampanyası yapıldı ki görenler 'ne alaka' demekten kendini alıkoyamadı.

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Ramazan ayı, paylaşmanın, ibadetin, nefse hakim olmanın en önemli olduğu dönemlerdendir.

Ramazan ayı, paylaşmanın, ibadetin, nefse hakim olmanın en önemli olduğu dönemlerdendir.

Ramazan ayında marketler özel kampanyalar düzenleyerek iftar sofralarını renklendirirken, bu yıl fiyat sabitlemeler görüldü. Diğer yandan bazı bölgelerde Ramazan'a özel etkinlikler sıklıkla görülürken, ibadet için de bir coşku hakim olur. Teravih namazları bir yandan sosyalleşmeye dönüşürken, yardımlaşma kampanyaları da artar.

Ramazan'ın yarısından sonra bayram için alışverişlerde perakende, giyim ve şekerlemelere kampanyalar artar.

Ramazan'ın yarısından sonra bayram için alışverişlerde perakende, giyim ve şekerlemelere kampanyalar artar.

Ramazan'a özel uygulamaları öyle bir tane eklendi ki görenler şoke oldu. Bir güzellik merkezi "popo estetiği" için Ramazan kampanyası düzenledi.

Ramazan'a özel uygulamaları öyle bir tane eklendi ki görenler şoke oldu. Bir güzellik merkezi "popo estetiği" için Ramazan kampanyası düzenledi.

Kampanyayı görenler Ramazan ile ilişki kuramazken,

Kampanyayı görenler Ramazan ile ilişki kuramazken,
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Estetik işleminin ne zaman yapılacağı da başka bir soru olarak karşımıza çıktı.

Estetik işleminin ne zaman yapılacağı da başka bir soru olarak karşımıza çıktı.
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Bir yandan kampanya takip edenler,

Bir yandan kampanya takip edenler,
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Bir yandan değerler sorgulandı.

Bir yandan değerler sorgulandı.
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Şube için franchise teklifleri de gecikmezken,

Şube için franchise teklifleri de gecikmezken,
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Olayın "traji"komikliği ayrı bir boyuttaydı.

Olayın "traji"komikliği ayrı bir boyuttaydı.
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Kampanyaya kızanlar da olurken,

Kampanyaya kızanlar da olurken,
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Ramazan hayrına duadan esirgemeyenler de oldu.

Ramazan hayrına duadan esirgemeyenler de oldu.
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Sizce böyle bir kampanya başarılı mı?

Sizce böyle bir kampanya başarılı mı?
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Sonuçta tüm Türkiye artık öğrendi. Yorumlara bekliyoruz.

Sonuçta tüm Türkiye artık öğrendi. Yorumlara bekliyoruz.
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