Güzellik Merkezinin Ramazan'a Özel Yaptığı "Popo Estetiği Kampanyası" İlgi Çekti
Güzellik Merkezinin Ramazan'a Özel Yaptığı "Popo Estetiği Kampanyası" İlgi Çekti
Ramazan ayında marketlerin fiyat sabitlemesinden, iftar menülerine özel kampanyaların yapılmasına alışkın olunurken, sonunda bayram olması nedeniyle perakendede indirimler de sıklıkla görülür. Ancak bu kez öyle bir Ramazan kampanyası yapıldı ki görenler 'ne alaka' demekten kendini alıkoyamadı.
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Ramazan ayı, paylaşmanın, ibadetin, nefse hakim olmanın en önemli olduğu dönemlerdendir.
Ramazan'ın yarısından sonra bayram için alışverişlerde perakende, giyim ve şekerlemelere kampanyalar artar.
Ramazan'a özel uygulamaları öyle bir tane eklendi ki görenler şoke oldu. Bir güzellik merkezi "popo estetiği" için Ramazan kampanyası düzenledi.
Kampanyayı görenler Ramazan ile ilişki kuramazken,
Estetik işleminin ne zaman yapılacağı da başka bir soru olarak karşımıza çıktı.
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Bir yandan kampanya takip edenler,
Bir yandan değerler sorgulandı.
Şube için franchise teklifleri de gecikmezken,
Olayın "traji"komikliği ayrı bir boyuttaydı.
Kampanyaya kızanlar da olurken,
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Ramazan hayrına duadan esirgemeyenler de oldu.
Sizce böyle bir kampanya başarılı mı?
Sonuçta tüm Türkiye artık öğrendi. Yorumlara bekliyoruz.
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