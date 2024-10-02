Güzelliğin Frekansı

Neden böyle bir başlık seçtiğime gelince, frekans kelimesi de tıpkı güzellik gibi çok fazla alt başlığa sahip ve birbiriyle bağlantılı. Frekansımız nasıl göründüğümüzü ve nasıl hissettiğimizi etkiler. Güzellik frekansına erişmek için, kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerinin titreşimini uyumlandırması ve yükseltmesi gerekir. Çünkü güzellik içeriden dışarıya yansıyan bir frekanstır.

Daha önceki yazılarımda qi enerjisinden, meridyenlerden ve bütünsel sağlıktan bahsetmiştim. Doğada kalmak, denize ve gökyüzüne bakmak, çimlere basmak, kucaklaşmak, gülmek, eğlenmek, güzel müzikler dinlemek, sağlıklı ve doğal besinler tüketmek… Evet, hepsi ve daha pek çok fazlası frekansımızı yükseltir. Tabii ki frekansımızı düşüren birçok etken de var. Ve günümüzde insanlar, enerji alanlarını koruyamayabiliyor. Ayrıca kendilerine yeterince vakit ayıramayabiliyor.

Gelir dengesizlikleri, yaşam standardı dengesizlikleri, salgın hastalıklar, savaşlar gibi etkenlerle birlikte dünya zor bir hal aldı.

Bu yüzden titreşimi yükselten çözümler ön planda ve gündemde. Sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklere baktığımızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Ünlü mucit ve bilim insanı Nikola Tesla’nın “Evrenin sırlarını öğrenmek istiyorsanız; her şeyi enerji, frekans ve titreşim kavramlarıyla düşünün.” sözünü daha fazla hatırlıyoruz.

Frekansı yükselten etkenler gereklilik haline gelince; frekans cihazları, frekans sistem ve teknolojileri de hayatlarımıza daha fazla girdi. Artık bazen uzaktan, bazen yakından yapılan uygulamalardan pek çok kişi faydalanır hale geldi.

Bu cihazların nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için, kuantum dünyasına bir göz atmamız gerekiyor.