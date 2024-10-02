Güzelliğin Frekansı

Kuantum Enerjisinin arkasındaki konsept, 1900'lerin başında hastalıklar ve beyin uzmanı Dr. Albert Abrams (1864–1924) ile ortaya çıktı. “RADYONİK” olarak bilinen Kuantum Fiziği konsepti altında faaliyet göstermektedir.
Radyonik, uzaktan yapılabilen teşhis ve şifa yöntemi yoluyla enerji temelli uzaktan şifa yöntemidir. Dünyanın neresinde olursa olsunlar yine de tedaviden fayda görebilirler.
Radyonik, radyo dalgalarına benzer şekilde çalışan alternatif bir enerji ilacıdır. Radyonik uygulayıcıları, tüm yaşamın, kazalar, şoklar, çevresel ve duygusal stresler gibi günlük travmalardan etkilenebilecek hayati ve süptil enerjilerden oluştuğunun bilincindedir.
Bu süptil enerjiler, fiziksel bedenin görünmez matrisini oluşturur, böylece radyonik, maden arama becerisi ve süptil enerjilerin koşullarını analiz etme yeteneği sayesinde, sağlığı optimize etmek için çakralar ve süptil bedenler aracılığıyla enerjinin uyumunu ve dengesini yeniden kurabilir ve kişinin refahı sağlanabilir.
Günümüzde terapistler ayrıca diğer son teknoloji Quantum Energy cihazlarını ve Scenar, Cosmodic, QLaser, TimeWaver ve HRV gibi yüksek hassasiyetli Quantum Energy teşhis araçlarını da kullanıyor.
Kuantum tünelleme nedir?
Kuantum tünelleme, kuantum mekaniği prensipleri kullanılarak, bazı kuantum sistemlerinin enerji seviyelerinin geçişlerini açıklamak için kullanılan bir kavramdır.
Kuantum mekaniğinde yer alan 'potansiyel duvar' olarak adlandırılan bölgelerin ötesine geçebilme yeteneğini ifade eder.
Kuantum tünelleme, kuantum mekaniğine göre parçacıkların enerji bariyerlerini klasik fizikte beklenenden daha kolay bir şekilde aşabildiği bir fenomendir. Kuantum tünelleme, bir parçacığın enerji bariyerlerini aşarak, klasik olarak geçemeyeceği bir bölgeye geçme olasılığına sahip olmasıdır. Kuantum parçacıkları dalga benzeri özellikler gösterirler ve bir enerji bariyeriyle karşılaştıklarında, bu bariyeri aşma olasılığı vardır.
Klasik fizikte, bir nesnenin enerji bariyerini aşabilmesi için enerjisinin bariyerin yüksekliğine eşit veya daha yüksek olması gerekir. Ancak kuantum mekaniğinde, bir parçacık enerji bariyerinin altındaysa bile, belirli bir olasılıkla bariyeri geçebilir.
Bu, kuantum sisteminin, bir enerji seviyesinden daha yüksek bir enerji seviyesine geçebilmesi anlamına gelir.
Örneğin, kuantum bilgisayarlar, kuantum tünelleme sayesinde, klasik bilgisayarlardan daha hızlı ve güçlü işlemler yapabilirler. Ayrıca, kuantum sensörler, kuantum tünelleme sayesinde, daha hassas ve duyarlı ölçümler yapabilirler.
Kuantum tünelleme, klasik mekaniğe göre imkansız olarak görünen birçok olayı açıklamak için kullanılır.