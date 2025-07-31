onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Güzelliğin Hangi Disney Prensesine Benziyor?

Güzelliğin Hangi Disney Prensesine Benziyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
31.07.2025 - 15:01

Her birimizde saklı olan benzersiz bir ışıltı vardır; kimi zaman zarif bir zarafet, kimi zaman cesur bir ruh, kimi zamansa içten gelen saf bir iyilik... Peki, senin güzelliğin hangi Disney prensesinin büyülü dünyasıyla eşleşiyor? Bu test, karakterin ve duruşunla hangi prensesin özelliklerini taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak. Belki de içindeki cesur savaşçı Mulan, ya da iyiliğiyle kalpleri ısıtan Belle sensin! Ya da belki de hayallerin ve neşenle Ariel’in enerjisi sende parlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

Ariel

Ariel

Senin güzelliğin meraklı ruhundan geliyor. Enerjin ve farklılıklara olan hayranlığın seni ışıl ışıl parlatıyor. Ariel gibi, kendi yolunu seçmekten ve hayallerinin peşinden gitmekten korkmuyorsun.

Elsa

Elsa

Duru güzelliğinle insanları etkiliyorsun. Gizemli ve güçlü bir havası olan birisin. Elsa gibi, bazen mesafeli görünsen de, içinde yanan sevgi ateşiyle herkesi ısıtmayı başarıyorsun.

Aurora

Aurora

Senin güzelliğin adeta bir peri masalından fırlamış gibi. Tıpkı Aurora gibi narin, zarif ve gizemli bir havan var. Sakinliğin ve dingin duruşun insanlara huzur veriyor.

Güzelliğin klasik, zamanın ötesinde ve göreni adeta hipnotize ediyor. Doğal bir asalete sahipsin; fazla çaba harcamadan bile parlıyorsun.

Belle

Belle

Senin güzelliğin dış görünüşünün ötesine geçiyor. Derin bakışların ve entelektüel havan insanları sana hayran bırakıyor. Tıpkı Belle gibi, gerçek güzelliğin kalpten geldiğini herkese gösteriyorsun.

Moana

Moana

Senin güzelliğin doğallığında ve içtenliğinde gizli. Moana gibi, iç sesine kulak vererek kendi rotanı çiziyorsun. Özgür ruhun ve saf enerjinle girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun.

Jasmine

Jasmine

Senin güzelliğin özgünlüğünde yatıyor. Alışılmışın dışında bir caziben var. Jasmine gibi, kendi kurallarını koyan ve özgürlüğüne düşkün birisin. Etkileyici duruşun seni unutulmaz kılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın