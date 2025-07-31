Güzelliğin Hangi Disney Prensesine Benziyor?

Her birimizde saklı olan benzersiz bir ışıltı vardır; kimi zaman zarif bir zarafet, kimi zaman cesur bir ruh, kimi zamansa içten gelen saf bir iyilik... Peki, senin güzelliğin hangi Disney prensesinin büyülü dünyasıyla eşleşiyor? Bu test, karakterin ve duruşunla hangi prensesin özelliklerini taşıdığını keşfetmene yardımcı olacak. Belki de içindeki cesur savaşçı Mulan, ya da iyiliğiyle kalpleri ısıtan Belle sensin! Ya da belki de hayallerin ve neşenle Ariel’in enerjisi sende parlıyor.