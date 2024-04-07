Gurmelerden Tam Not Alan Yemeklerden Kaçını Yedin?

Tatmadığın lezzet kalmamış desek yeridir. Sen hem yemek yemeyi hem de yeni lezzetlerle tanışmayı çok seviyorsun. Her türlü lezzete ve mutfağa ilgin var. Bazı yemekleri denemek cesaret ister ve sende bu cesaret fazlasıyla var. Bu kadar çok farklı kültürden yemek yemişsin peki ama en sevdiğin yemek ne?