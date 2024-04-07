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Gurmelerden Tam Not Alan Yemeklerden Kaçını Yedin?

Gurmelerden Tam Not Alan Yemeklerden Kaçını Yedin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 09:01

Herkes yemek yemeyi sever ama bazıları daha fazla☺️. Senin yemekle aran nasıl gel bu testte öğrenelim. Gel beraber dünya mutfağını dolaşalım.

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Dünya Mutfağının Popüler Lezzetlerinden Hangilerini Yedin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Sen Tam Bir Gurmesin!

Sen Tam Bir Gurmesin!

Tatmadığın lezzet kalmamış desek yeridir. Sen hem yemek yemeyi hem de yeni lezzetlerle tanışmayı çok seviyorsun. Her türlü lezzete ve mutfağa ilgin var. Bazı yemekleri denemek cesaret ister ve sende bu cesaret fazlasıyla var. Bu kadar çok farklı kültürden yemek yemişsin peki ama en sevdiğin yemek ne?

Yeni Tatlara Açıksın!

Yeni Tatlara Açıksın!

Ne çok gezmişsin ne de çok yemişsin aslında. Fakat verdiğin cevaplara göre sen yeniliklere gayet açıksın.Yemeklerin hepsini yemesen bile adlarını bildiğine yeme planı yaptığına eminiz.Sanki vakit bulsan alıp valizini gidiceksin yenilikler görmeye/ tatmaya. Biraz daha cesaretli olup dünya mutfağına açılmanı tavsiye ederiz.

Sen Hiç Bir Şey Yemez Misin?

Sen Hiç Bir Şey Yemez Misin?

Sadece karnını doyurmak için yemek yiyor olabilir misin😮? Farklı tatlara ilgin yok belli ki.Yoksa yemek yemeyi sevmiyor olabilir misin? Senin ne yediğini merak ettik doğrusu. En sevdiğin mutfak hangisi? En sevdiğin yemek? Bu soruların cevaplarını bilmiyorsan yemek içeriklerimize göt atmanı tavsiye ederiz. Kendini orda bulabilirsin!

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