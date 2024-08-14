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Günün Fırsatı! Son Dönemin Modası Superga 2740 PLATFORM Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı! Son Dönemin Modası Superga 2740 PLATFORM Ayakkabı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.08.2024 - 12:09

Son zamanların en çok tercih edilen spor ayakkabılarından biri Superga 2740 PLATFORM Ayakkabı 2024 ayakkabı trendlerine uyum sağlamanın yanında gün boyu konfor hissi sağlıyor. Spor görünümünü şık bir günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 14.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Superga 2740 PLATFORM Ayakkabı farklı renk seçenekleriyle günlük kombinlerinize uyum sağlarken platform tabanıyla da dönemin gözdesi.

Superga 2740 PLATFORM Ayakkabı farklı renk seçenekleriyle günlük kombinlerinize uyum sağlarken platform tabanıyla da dönemin gözdesi.

Köklü tarihi ve tüketicilere sunduğu eşsiz marka ruhuyla ikonikleşen Superga giymek bir ayrıcalık!

Köklü tarihi ve tüketicilere sunduğu eşsiz marka ruhuyla ikonikleşen Superga giymek bir ayrıcalık!

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Vulkanize kauçuk dış taban sayesinde uzunca yürüyebilirsiniz.

Vulkanize kauçuk dış taban sayesinde uzunca yürüyebilirsiniz.

Nefes alabilen pamuklu kanvas üst bölümü size kendinizi iyi hissettirecek.

Nefes alabilen pamuklu kanvas üst bölümü size kendinizi iyi hissettirecek.

Takım elbisenin altına bile giyebileceğiniz bu ayakkabıyla düğünlerde tüm gece boyunca yorulmadan dans edebilir, tenisçiyseniz antrenmanlarda molaya gerek duymadan oyununuza devam edebilirsiniz.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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