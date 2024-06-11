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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.06.2024 - 18:32 Son Güncelleme: 11.06.2024 - 18:33

Son zamanların en çok tercih edilen küçük ev aleti Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, size harika anlar yaşatmak için tasarlanmış. Kahve severlerin kalbini çoktan çalmış olan bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 11.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere, ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 12 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarın

Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere, ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 12 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarın

Güçlü siklonik köpürtme teknolojisi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar

Güçlü siklonik köpürtme teknolojisi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar

%100 seramik öğütücüler ve zengin tat için 12 öğütme ayarı sunar.

Makine sesini önceki modellere göre %40 oranında azaltan patentli SilentBrew teknolojisi ile aromatik kahve demleme deneyiminin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.

Makine sesini önceki modellere göre %40 oranında azaltan patentli SilentBrew teknolojisi ile aromatik kahve demleme deneyiminin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.

Kahvenin yoğunluğunu, demleme süresini ve süt miktarını ayarlayabilirsiniz.

Kahvenin yoğunluğunu, demleme süresini ve süt miktarını ayarlayabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş kolaylık için tercihlerinizi iki kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.

Makineyi hızlı bir şekilde çalıştırarak anında kahve demlemeye olanak sağlayan QuickStart fonksiyonu ile beklemeden hazırlayabileceğiniz kahvelerin yıldızı olan Philips Tam otomatik Espresso makinesi evinizin en sevileni olacak.

Makineyi hızlı bir şekilde çalıştırarak anında kahve demlemeye olanak sağlayan QuickStart fonksiyonu ile beklemeden hazırlayabileceğiniz kahvelerin yıldızı olan Philips Tam otomatik Espresso makinesi evinizin en sevileni olacak.

Philips EP4446/70 4400  serisi Tam Otomatik Espresso Makinesini İndirimli olarak buradan satın alabilirsiniz.

Tüm Makineler için buraya bakabilirsiniz.

Diğer seçenekler için buraya tıklayın.

Hepsiburada tercihi ise burada

Kullanıcı Yorumları: 

12 çeşit sıcak&soğuk kahve yapıyor, ışık olayı bunda yok ama türkçe dil seçeneği var. İndirimden aldım tercih sebebim oldu. Aynı gün kargo yapıldı orjinal ürün sapasağlam teslim aldım

Öncelikle satıcıya çok çok teşekkür ediyorum öyle güzel paketlenmiski pat pat ile harika aldığı para sonuna kadar helal olsun. Ürün için çok kararsız kaldık fakat iyiki bu modeli almışım türkçe menü olması çok iyi hemen denedik harika kahve yapıyor dışarıdan kahve almaya son

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