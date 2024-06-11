Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen küçük ev aleti Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, size harika anlar yaşatmak için tasarlanmış. Kahve severlerin kalbini çoktan çalmış olan bu makine, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 11.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Sıcak espressolardan soğuk buzlu kahvelere, ister sıcak ister soğuk olsun lezzetli ve tutarlı tatlar için tasarlanmış 12 farklı kahve tarifinin keyfini çıkarın
Güçlü siklonik köpürtme teknolojisi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar
Makine sesini önceki modellere göre %40 oranında azaltan patentli SilentBrew teknolojisi ile aromatik kahve demleme deneyiminin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.
Kahvenin yoğunluğunu, demleme süresini ve süt miktarını ayarlayabilirsiniz.
Makineyi hızlı bir şekilde çalıştırarak anında kahve demlemeye olanak sağlayan QuickStart fonksiyonu ile beklemeden hazırlayabileceğiniz kahvelerin yıldızı olan Philips Tam otomatik Espresso makinesi evinizin en sevileni olacak.
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