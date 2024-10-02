Günümüzde Yaşasa Ormanların Kralı Olabilecek Ancak Nesli Tükenmiş 10 Hayvan
Günümüzde Yaşasa Ormanların Kralı Olabilecek Ancak Nesli Tükenmiş 10 Hayvan
Eski Dünya, şimdiki kadar sakin değildi. Eğer o devasa yaratıklar hala hayatta olsaydı, ormanların kralı kesinlikle aslan değil, bambaşka devasa canavarlar olurdu.
İşte bu nedenle, bu 10 antik yaratığın artık neslinin tükenmiş olmasına şükredeceksiniz!
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10. Brontornis burmeisteri: Dev Yırtıcı Kuş
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9. Sarcosuchus imperator: Süper Timsah
8. Archelon ischyros: Dev Deniz Kaplumbağası
7. Arthropleura: Dev Böcek
6. Beelzebufo ampinga: Şeytan Kurbağa
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5. Titanoboa cerrejonensis: Dev Yılan
4. Arctodus Simus: Devasa Ayı
3. Dunkleosteus terrelli: Zırhlı Dev Balık
2. Daeodon shoshonensis: Korkunç Domuz
1. Gigantopithecus blacki: Devasa Maymun
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