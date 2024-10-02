Günümüzde Yaşasa Ormanların Kralı Olabilecek Ancak Nesli Tükenmiş 10 Hayvan

Titanoboa cerrejonensis, yaklaşık 13 metre uzunluğunda ve 1100 kg ağırlığındaki dev bir yılandı. Vücudu o kadar kalındı ki bir insanın beline kadar gelebiliyordu.

Avı, genellikle bir timsah kadar büyük olabiliyordu. Suyun altında saklanarak bekler, avı yaklaştığında onu suya çekip boğarak öldürürdü.