Günlük Hayattaki Tercihlerin Ne Kadar Dijital?

Sen dengeli bir yaşam tarzına sahipsin. Hem dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıyor hem de geleneksel yöntemleri elden bırakmıyorsun. Örneğin, bazen online alışveriş yapıyor ama hala mağazaları gezmeyi de seviyorsun. Banka işlemlerini mobil uygulamalarla hallediyor ama önemli konularda şubeye gitmeyi tercih ediyorsun. Dizileri dijital platformlardan izlerken, kitap okumak için basılı kitapları da tercih edebiliyorsun. Senin için hem yenilikler hem de gelenekler önemli!