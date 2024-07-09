Görüş Bildir
Haberler
Finans
Günlük Hayattaki Tercihlerin Ne Kadar Dijital?

etiket Günlük Hayattaki Tercihlerin Ne Kadar Dijital?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 17:01

Dijitalleşen dünyada artık her işimizi daha hızlı halledebiliyoruz. Tabii bunda alışkanlıklarımızın da büyük bir etkisi var. Günlük hayatta tercih ettiğin şeyler ne kadar dijital?

Beraber öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sabah uyandığında gözünü açar açmaz ilk işin ne olur?

2. Yeni bir ayakkabı almak istiyorsun. İlk adım olarak ne yaparsın?

3. Karnın çok acıktı diyelim ve evde hiçbir şey yok. Akşam yemeği için sofrada neler görürüz?

4. Faturalarını nasıl ödediğini öğrenebilir miyiz?

5. Spor yapmaya heveslendiğinde nasıl bir yol izlediğini söyler misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kitap okuma alışkanlıklarımız bile uzun zaman önce değişmeye başladı. Peki sen nasıl kitap okuyorsun?

7. Yakın arkadaşlarınla buluşma ayarlayacağın zaman nasıl iletişime geçiyorsunuz?

8. Tatile gitmeye karar verdiğinde öncesinde nasıl bir yol izlediğini öğrenelim ve testi bitirelim!

Gayet dijital!

Sen tam bir teknoloji tutkunu ve dijital dünyada yaşıyorsun! Sabahları sosyal medyada gezinerek güne başlıyor, alışverişlerini online yapıyor ve bankacılık işlemlerini bile mobil uygulamalarla hallediyorsun. Film ve dizileri dijital platformlardan izliyor, spor yaparken bile YouTube'dan videoları takip ediyorsun. Senin için her şeyin dijitali var ve bu dünyayı çok seviyorsun!

Biraz dijital, biraz da geleneksel!

Sen dengeli bir yaşam tarzına sahipsin. Hem dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıyor hem de geleneksel yöntemleri elden bırakmıyorsun. Örneğin, bazen online alışveriş yapıyor ama hala mağazaları gezmeyi de seviyorsun. Banka işlemlerini mobil uygulamalarla hallediyor ama önemli konularda şubeye gitmeyi tercih ediyorsun. Dizileri dijital platformlardan izlerken, kitap okumak için basılı kitapları da tercih edebiliyorsun. Senin için hem yenilikler hem de gelenekler önemli!

Geleneksel diyebiliriz!

Senin için teknoloji güzel ama geleneksel yöntemler daha güvenilir ve keyifli. Alışverişlerini mağazalardan yapmayı, bankacılık işlemlerini şubede halletmeyi ve haberleri gazetelerden okumayı seviyorsun. Kitap okumak deyince aklına basılı kitaplar geliyor ve dizi-film izlemek için televizyonu tercih ediyorsun. Dijital dünyanın sunduklarını zaman zaman kullansan da, geleneksel yöntemlerden vazgeçemiyorsun. Bu denge seni mutlu ediyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın