Günlük Hayattaki Tercihlerin Ne Kadar Dijital?
Günlük Hayattaki Tercihlerin Ne Kadar Dijital?
Dijitalleşen dünyada artık her işimizi daha hızlı halledebiliyoruz. Tabii bunda alışkanlıklarımızın da büyük bir etkisi var. Günlük hayatta tercih ettiğin şeyler ne kadar dijital?
Beraber öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında gözünü açar açmaz ilk işin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yeni bir ayakkabı almak istiyorsun. İlk adım olarak ne yaparsın?
3. Karnın çok acıktı diyelim ve evde hiçbir şey yok. Akşam yemeği için sofrada neler görürüz?
4. Faturalarını nasıl ödediğini öğrenebilir miyiz?
5. Spor yapmaya heveslendiğinde nasıl bir yol izlediğini söyler misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın