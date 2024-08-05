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Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:26

Venüs ile Jüpiter'in destekleyici etkisiyle yeni bir güne başlıyoruz... Bugün bol bol aşktan, paradan, güzellikten, ve sevgiden söz edeceğiz. Gezegenlerin olumlu enerjisi ve iyileştirici gücüyle hayatlarımızda köklü değişiklikler de yapacağız.

Peki, 6 Ağustos Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 6 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kavuşmak için harika bir gün! Bugüne kadar açığa vuramadığın duyguların, Venüs ile Jüpiter arasında üçgen açının etkisiyle dile gelecek. Uzun lafın kısası aşkını itiraf etmedin zamanı geldi! Zira, güçlü astrolojik etkiler altında duyguların saklamak neredeyse imkansız olacak. Cesur olursan, mutluluk da beraberinde gelecek. 

Öte yandan bugün sosyal anlamda da son derece hareketli geçecek. Sosyalleşmek, kalabalığa karışmak, sevdiklerinle bir araya gelmek ve eğlenceli grup aktivitelerine katılmak senin için her zamankinden önemli olacak. Bugün hareket etmek istiyorsun. Zaten enerjini atabileceğin dolu dolu bir güne başlıyorsun. 

İş hayatında da hareketli bir gün seni bekliyor. Burada da duygularını açıkça ifade etmek senin için çok olası. İstediğin maaş zammı, tarifi ya da ödüllendirme yapılmazsa söyleyeceklerim ağır olacak. Bir yandan kendi hakkını savunurken bir yandan da güçlü duruşunla başkalarının da hak ettiğini almasını sağlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün büyük bir değişim arzusu içerisine gireceksin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle, estetik kaygıların artacak. Aradığın değişimi küçük estetikli okunuşlarda, saçını boyatmakta ya da tarzını değiştirmekte bulacaksın. Kendini yenilemek, hayata daha sıkı bağlanmanı sağlayacak. Kendine olan güvenini arttıracak ve özgür hissettirecek. 

İçindeki değişim arzusu ilişkilerine de yansıyacak. Bu dönemde partnerinle eskisinden çok daha güçlü bir bağ kuracaksın. Dahası romantik ve sevgi dolu yaklaşımın karşılık bulacak. Hazırlıklı ol, çünkü bir anlık kararla plansız bir evlilik teklifi, nişan töreni ya da yıldırım nikahı yapabilirsin. 

Gelelim iş hayatına. Bugün iş hayatında da heyecan verici bir gün olacak. Mevcut düzeninde, ayakları yeri daha sağlam basan bir pozisyona kavuşabilir ya da göreve getirebilirsin. Eskisinden daha fazla sorumluluk alabilir, buna uygun zamdan ve haklardan da yararlanabilirsin. Fakat iş değişikliği için doğru bir dönemde değiliz. Bu yüzden maddi anlamda risk kalmasın ve konfor alanının dışına çıkmasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün şimdiye ve geleceğe odaklanmalısın. Zira, Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı geçmiş meseleleri gündeme getirmemen gerektiğine işaret ediyor. Bitmiş ilişkiler, kapanmış davalar ya da eski hayatına dair konular seni ancak dibe çekecektir. İlerlemeye odaklanarak geçmişin yükünü üzerinden atmalısın. Bu sayede kendine yeni bir sayfa açabilirsin. Hayatındaki pek çok şeyi hayal ettiğin gibi değiştirecek güce de sahipsin. Fakat bunun için omuzundaki yüklerden kurtulman gerekiyor. 

İşte tam da bu noktada sana eskiyi hatırlatan ne varsa hayatından çıkarmanı tavsiye ederiz. Mesela, hâlâ görüştüğün eski sevgili, yeni aşkların ortaya çıkmasına büyük bir engel olabilir. Astrolojik anlamda ilişkilerin desteklendiği bu süreçte kalbinin boş olduğunu göstermekten çekinme. Seni dibe çeken ilişkiler gibi işlerden de uzak dur. 

Her gün mutsuz olduğun bir iş yapıyorsun, artık rotanı değiştirmenin zamanı geldi demektir. Özellikle bugünlerde tekliflere açık ol ve karşına çıkacak fırsatları iyi değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün konfor alanını genişletmek için harika bir gün. Maddi kaynaklarını artıracağın ve finansal anlamda gücüne güç katacağın fırsatlar karşına çıkacak. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgenin açının destekleyici etkisiyle eline toplu para geçecek. Bir süredir beklediğin toplu ödeme yapılacak, nafaka ya da miras yoluyla ile eline ihtiyacından fazla para ulaşacak. 

Şimdiden söyleyelim, bu paranın yeri de hazır. İhtiyaçların doğrultusunda bir ev ya da araba alabilirsin. Kirada oturuyorsan ilk tercihin ev olacaktır. Zira Jüpiter'in etkisiyle bugün taşınmalardan da söz etmek mümkün. Refah düzeyinin artmasıyla ve yaşam alanının değişmesi ile aile düzeninde de değişim söz konusu olacak. Keyifli ve yeni başlangıçlar ailenizi bekliyor. 

Gelelim iş hayatına. Mevcut düzenini koruduğun, bir günlük rutinlerine devam ettiğin bir gün olacak. Bu dönemde iş hayatına dair ani kararlar vermesen iyi edersin. Özellikle ailene ve sevdiklerin odaklanıp düzene devam ettirmeyi tercih etmelisin. Ailecek yeni bir düzen inşa ettiğin bu sıralar, senin için mali güvenlik ve istikrar da her zamankinden daha öncelikli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dengeni korumalı ve huzura odaklanmalısın. Heyecanı doruklarda yaşamak yerine standart düzenini korumalısın. Gökyüzünün kusursuz dengesini işaret eden Venüs ile Jüpiter üçgenin etkisiyle daha uyumlu olmalısın. Büyük hırslardan, arzulardan ve yüksek beklentilerden uzak durmalısın. Çünkü dengeni bozabilecek tüm bu durumlar ani kararlar alarak hata yapmanı destekleyebilir. Bu dönemde hızlı karar vermemeli, dikkatli ve düzenli olmalısın. 

İşte tam da bu noktada iş hayatını ele almalıyız. Yeni oluşumlar, ortaklıklar ya da ticari anlaşmalar için pek doğru bir gün değil. Özellikle de finansal anlamda riske girdiğin adımlar atmaman gereken bir dönemdesin. Bu dönemde daha ziyade, bireysel alım satımlar yaparak öz kaynaklarını arttırabilirsin. 

Gelelim aşk hayatına. Romantik ilişkilerin desteklendiği bugün, partilerin ile arandaki sorunları çözebilirsin. İlişkimde yeni bir dönem başlayabilir, buna mevcut ilişkin için ikinci bahar demek de mümkün olabilir. İlişkine devam etmek istiyorsan, bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ayakları yere sağlam basan adımlar atacaksın. Her kararın defalarca düşünerek bütün detayları dikkatle gözden geçirerek alacaksın. Jüpiter ile Venüs'ün olumlu açılanması, retronun etkilerini biraz azaltacak. Bu sayede hayatında güzel gelişmelerden söz etmek mümkün olacak. 

İlk olarak iş hayatındaki gelişmeleri ele almalıyız. Maddi anlamda güçlenmeni sağlayacak güzel gelişmeler yaşanacak. Somut sonuçlar elde ettiğin, önemli imzalar attığın bir gün olacak. Ancak bu imzalar hali hazırda çalıştığın kurumu ile aranda gerçekleşecek. Sıfırdan bir iş inşa etmek ya da iş hayatında köklü bir değişime gitmek şu aralar söz konusu olmayacak. 

İkinci olarak sağlığın ile ilgili gelişmeler dikkat çekecek. Bu dönemde mini operasyonlar söz konusu olabilir, çabuk bir iyileşme ve hızlı ayağa kalkma süreci seni bekliyor. Ancak yeme içme konularına biraz dikkat etmeli, özellikle şekerden ve sağlıksız beslenmeden uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gardırobuna renk katabilirsin. Hayatında küçük ama etkisi büyük değişiklikler yapmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Yeni kıyafetler alabilir, küçük estetik dokunuşlar tercih edebilir ya da kendinde değişikliğe gidebilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için ne yapman gerekiyorsa onu odaklanmalısın. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgenin etkisiyle kendinden başlayarak hayatını güzelleştirmek isteyebilirsin. 

Hayatını güzelleştirmek demişken, evinde de küçüklü büyüklüğü dekorasyonlar yapabilirsin. Büyük değişimler için evinin bir bölümünü tamamen değiştirmek adına tadilata başlayabilirsin. Küçük dokunuşlar yaparak da mutluluğa odaklanabilirsin. Karar senin, ve bu karar tamamen istediğin değişikliğin büyüklüğü ile ilgili olarak değişecektir. 

Biraz da iş konuşalım! Bugün iş hayatında öne çıkmak isteyebilirsin. Yaptığın işlerin takdir edilmesi senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Başarılarının yeterince alkışlanmadığı bir yerde durman ise neredeyse imkansız. Ne dersin belki de iş hayatında köklü bir değişikliğin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yaratıcı faaliyetlerinin desteklendiği bir güne başlıyoruz. Retronun negatif etkisini törpüleyen Venüs ile Jüpiter üçgenin koruması altına giriyorsun. Tam da bu noktada sanatsal keşifler yapacak ve manevi konularda güçlü bir etkiye sahip olacaksın. Üretken ve yaratıcı enerjilerle, özellikle iş hayatında etki alanını genişleteceksin. 

Kariyer yaşamına hız kazandıracak, önünü açacak ve rakiplerine karşı avantaj sağlayacak fırsatlar yakalayacaksın. Sorun çözme konusunda yeteneklerini konuşturacak ve yaratıcı fikirlerini adeta fark yaratacaksın. En çok da kendi işinde köprü değişikliklerle kazancını arttırmanın yolunu bulacaksın. Finansın anlamda fırsatlarla dolu bir güne başladığının da dikkatle altını çizmek istiyoruz. 

Yaratıcı enerjilerin aşk hayatına hareketlendireceğini de söylemeliyiz. Bu sayede partnerine romantik bir şekilde yaklaşabilir ve ilişkinize renk katacak sürprizler planlayabilirsin. Tüm duygularının ve tutkularının ortaya çıktığı keyifli bir akşam sizi bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hanene bolluk ve bereket dolacak. Kazancının bereketi artacak, eline değdirdiğin her şey bir anda bollaşacak. Zira Venüs ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim, sana şans ve fırsatlarla dolu bir gün vaat ediyor. Bugün çözüme ve ilerlemeye odaklansan iyi edersin. İlişkilerde barış ortamını sağlayabileceğin, aile düzenine uyum ve denge katacağın bir güne başlıyoruz. İş hayatında ise kötüden kurtulacak ve arınacaksın! 

İlk olarak ikili ilişkilerini ele alalım. Partnerin ile arandaki sorunları çözmek için birbirinize karşı sabırlı olmanız gereken bir dönem başlıyor. Onu anlamak için her zamankinden daha empatik ve sakin olmalısın. Karşındakine dinlemeli ve duymalısın. Bu sayede hane içinde düzeni sağlayabilirsin. Sevdiklerinle birlikte mutluluğu yakalayabilir, partnerinle arandaki güçlü duyguları yeniden keşfedebilirsin. 

İş hayatında ise bazı anlaşmaların bozulmasından söz etmeyiz. Bu durum ilk başta seni üzebilir. Ancak şimdiden söyleyelim, bu dönemde hayatına çıkan şeyler hayırlı olmadığı için olacak. Bunu bir kurtuluş ya da arınma olarak düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün duygusal anlamda çokça bonkör olacaksın. Sevgini hissettirecek, sevdiklerinle zaman geçirmek isteyecek ve ilişkilerini güçlendireceksin. Özellikle kardeşlerin, varsa çocukların ya da kuzenlerin ile zaman geçirmek isteyebilirsin. Bu dönemde birlikte uzun zamandır yapmadığınız şeyleri yapmalısınız. Geçmişe dair tartışmalara son vermeli, aranızdaki sorunları çözmek için gerekirse uzun uzun konuşmalısınız... Belki birlikte birkaç günlük bir tatil de planlayabilirsiniz. 

Bu sevgi dolu halinden partnerin de nasibini alacak. Romantik yaklaşımın ve flörtöz tavrın onun çok hoşuna gidecek. Belki ona özel bir akşam yemeği hazırlayabilir, baş başa romantik bir gece organize edebilirsin. Sanıyoruz ilişkinde biraz elini taşın altına koymanın zamanın geldi. 

Son olarak iş hayatına değinelim. Yoğun duygular içerisinde olduğunu bugün, iş hayatında da hislerinle hareket edebilirsin. Yanlış olduğunu hissettiğin anlaşmalara imza atmaktan kaçınmalısın. Kâr getireceğine inandığın konularda bile karar vermeden önce kalbinin sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün iş hayatında kalıcı başarılardan söz etmek mümkün. Uluslararası ilişkiler kurarak iş hayatında büyük başarı elde edebilirsin. Kârlı anlaşmalar için finansal yükümlülüklerin konuşulduğu ortaklık görüşmeleri yapabilirsin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisi altında olduğunu bugün, karların doğrultusunda hareket etmeye odaklanmalısın. Hayatında başarı istiyorsan, duygusal kararlar yerine profesyonel davranmalısın. 

İşte tam da bu noktada aile işi bile yapıyor olsan, ilk önceliğin kendin olmalısın. Zira haneni ve kendini korumak, büyük değişiklikler yapmadan ya da risk almadan güvende kalmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Tüm bu konulara dikkat edersen maddi anlamda güzel geçmeler ve somut sonuçlar alacağın bir gün olacak. 

Gelelim aşk hayatına! Bugün ilişkilerinde de çok hassas olacaksın. Karşındaki insanı kırmamak için her sözünü tekrar tekrar düşünecek, partnerine ona değer verdiğini hissettireceksin. Görünen o ki sevgilin ile güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aldığın her kararda ailen ve yakın dostların tarafından destekleneceksin. Hane içinde otoriteni arttıracak ve eskisinden çok daha fazla söz sahibi olacaksın. Özellikle ortak malların paylaşılması, alım satımı ya da değerlendirilmesi ile ilgili konularda karar mekanizması olacaksın. Sözüne, adaletine ve bilgine herkesin güvendiği ve saygı duyduğu bir güne başlıyoruz. 

Özellikle de iş hayatında resmen sözün kanun olacak. Tam da bu noktada iş yerinde yapmak istediğin değişiklikleri bir sıraya koyarak harekete geçsen iyi olur. Bu dönemde kendinle birlikte pek çok kişinin hakkını koruyabilir, toplumsal meseleleri önem verebilirsin. Tabii bu durum motivasyonunu da artıracaktır. İşine daha sıkı sarılmanı, toplumsal konularda daha fazla söz sahibi olmanı sağlayacaktır. Görünen o ki bugün senin sesin ne kadar çok çıkarsa, etrafındaki pek çok kişi de o kadar sevinecek. 

Bütün bunların yanında biraz da aşka vakit ayırsan iyi edersin. Zira bu dönemde senin de duygusal ihtiyaçların önemli olacak. Birilerinin de seni şımartması harika olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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