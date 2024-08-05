Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kavuşmak için harika bir gün! Bugüne kadar açığa vuramadığın duyguların, Venüs ile Jüpiter arasında üçgen açının etkisiyle dile gelecek. Uzun lafın kısası aşkını itiraf etmedin zamanı geldi! Zira, güçlü astrolojik etkiler altında duyguların saklamak neredeyse imkansız olacak. Cesur olursan, mutluluk da beraberinde gelecek.

Öte yandan bugün sosyal anlamda da son derece hareketli geçecek. Sosyalleşmek, kalabalığa karışmak, sevdiklerinle bir araya gelmek ve eğlenceli grup aktivitelerine katılmak senin için her zamankinden önemli olacak. Bugün hareket etmek istiyorsun. Zaten enerjini atabileceğin dolu dolu bir güne başlıyorsun.

İş hayatında da hareketli bir gün seni bekliyor. Burada da duygularını açıkça ifade etmek senin için çok olası. İstediğin maaş zammı, tarifi ya da ödüllendirme yapılmazsa söyleyeceklerim ağır olacak. Bir yandan kendi hakkını savunurken bir yandan da güçlü duruşunla başkalarının da hak ettiğini almasını sağlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...