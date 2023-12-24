Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Aralık Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün sürekli olarak ne yapman ve nasıl düşünmen gerektiğine dair yorumda bulunan zihinini susturman gerekebilir. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşünmek, mükemmele odaklanarak 'ince eleyip sık dokumak' ve kusursuz işler yapmak konusuna o denli odaklanmışsın ki ne kadar yorgun olduğunu fark edememişsin... Ruhani rehberlik yapan sezgilerine, işaretlere ve rüyalarına kulak ver. Evren sana dinlenmen gerektiğini ifade ediyor. Zihinin boşaltmalı, yılın son haftasında geçmişe dair tüm detaylardan kurtulmalı ve yeni yıla arınmış bir şekilde girmelisin. Hadi başlayalım! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...