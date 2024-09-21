Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün karar verme süreçlerin her zamankinden uzun sürebilir. Birtakım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Her zamanki gibi hızlı, kararlı ve aceleci olmak yerine ilişkilerinde dengeye odaklanabilirsin. Güneş'in Terazi burcundaki konumu, özellikle romantik ilişkilerde denge kurma ihtiyacını artırabilir. Haliyle duyguların daha baskın ve öncelikli hale gelebilir.

Öte yandan bu dönemde ortaklıklar da daha fazla önem kazanabilir. Karar alma süreçlerinde daha diplomatik olmalısın. Böylece her iki tarafın da çıkarlarını gözetebilirsin. Dengeyi koruyarak çıkarlarına da uygun bir şekilde hareket etme fırsatı bulabilirsin. Tabii tüm bu süreç için biraz kasvetli ama önemli bir akşam yemeğinde yer alabilirsin.

Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisi altında olduğun günün ikinci yarısında aşk hayatından da söz etmeliyiz. Gizli kalmış duyguların ortaya çıkabilir. Bir süredir söylemek istediklerin için harika bir zaman. Yarın gürüşmek üzere, sevgiyle kal...