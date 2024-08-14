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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:01

Merkür evini terk ediyor ve Aslan burcunda seyrine devam ediyor.. Kişisel alanlara odaklanarak yönetimi elimize almanın zamanı geldi! Şimdi eskisinden çok daha güçlü olacaksınız. 

Peki, 15 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 15 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kişisel hedeflerine yöneleceksin. Çünkü hayatında maneviyat ön planda olacak. Merkür'ün Aslan burcundaki seyahati sana güç verecek. Ruhsal anlamda daha güçlü ve farkında olacaksın. Kendinden emin bir şekilde hareket edecek duygularını kontrol altına alacaksın. Bu sayede hem profesyonel hayatında hem de romantik ilişkilerinde ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Bu durumda oyunu kuran kişi de sen olabilirsin. 

Mesela iş hayatında üstlerine kendini kanıtlayabilirsin. Belki kendini biraz geri çekerek yeteneklerinin ve gücünün fark edilmesini sağlayabilirsin. Özellikle de bir süredir daha iyisini hedefleyen ve çabalayan Koç burçları bu dönemde istediklerine ulaşabilirler. Karşına çıkan alternatifleri ve teklifleri değerlendirmen gereken bir dönemdesin. Profesyonel hayatına duygularınla yaklaşmadığında gerisi gelecektir. 

Tüm bunların yanında romantik ilişkilerinde de daha kararlı olacaksın. Duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan ilişkilerden uzaklaşacak biraz da şımartılmayı bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bazı alışkanlıkların değişebilir. Senin için doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin arasındaki fark her zamankinden daha belirgin hale gelebilir. Merkür'ün Aslan burcundaki ilerleyişi farkındalıklarını artırabilir. Böylece tarafını daha akılcı ve net bir şekilde seçeceksin. Artık kendi yolunu çizmeye ve bağımsızlığını ilan etmeye hazırsın. Haliyle bu dönemde baskı ve sınırlandırmalara da fırsat vermeyeceksin. 

Tüm bunlar sayesinde kendi ayaklarının üzerinde durmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. İş hayatına  yönelerek kazançlarını artırmaya hazır mısın? Bağımsızlığını ilan ettiğin ve biraz da sezgilerin ile hareket ettiğin bu dönemde yapılacak en iyi şey ise geleceğe yatırım yapmak olur. Doğru olanı yapmaya odaklandığın bu süreçte son kararların başarıyı da beraberinde getirecektir.

Gelelim aşk hayatına! Estetik ve güzelliğin ön plana çıkmasıyla ilişkilerinde kriterlerin değişebilir. Şimdiden söyleyelim yakışıklılık ya da güzellik senin için cezbedici olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün her zamankinden çok daha inatçı ve kararlı olabilirsin. Fikrini kabul ettirme konusunda ısrarcı olacağına da eminiz. Merkür'ün Aslan burcundaki seyahati seni iyi bir konuşmacı, lider ya da antrenör yapacaktır. Çünkü hedefine ulaşmak için büyük bir azim ile ileriye odaklanıyorsun. Aynı zamanda öngörülü ve zekice yapılmış planlarla başarıya odaklısın. 

İşte tam da bu noktada iş hayatını öncelik haline getirmelisin. Kazançlarını arttırmak için harekete geçmelisin. Tamamlanmayı bekleyen projeler, yeni başlangıçlar ve yarım kalan işler gündeminde yer alabilir. Üzerinde çalışacağın işi kısa sürede bitirmek için tüm enerjini ve gücünü toplamalısın. Daha sonra ise başarılarının tadını çıkartmaya odaklan. 

Tüm bunların yanında, bugünlerde romantik ilişkilerde biraz takıntılı olabilirsin. Özellikle geçmiş zihnini kurcalayabilir. İlişkinde ayrılık fikrine, partnerinle aranda soğukluğa ya da güvensizliğe tahammülün kalmayabilir. Tüm ilginin üzerinde olmasına ihtiyaç duyabilirsin. Kısacası bu dönemde partnerinden çok şey bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün akılcı çözümler ortaya koyacak ve mantıklı bir şekilde hareket edeceksin. Zekanı, bilgini, tecrübeni ve yeteneklerini sergilemekten çekinmeyeceksin. Hatta bunun aksine, görünür ve dikkat çekici olmayı tercih edeceksin. Zira Merkür Aslan burcunda seyahat ederken sana cesaret verecek. Artan özgüvenin ile birlikte sınırları aşma arzun da öne çıkmanı sağlayacak. Bu durum en çok da iş ve eğitim hayatında önemli olacak. 

Eğitim hayatını planlamak için harika bir gün. Gelecek kaygılarını bir kenara bırakarak ne istediğine karar vermelisin. Böylece mutlu olacağın işi yapma şansını yakalayabilirsin. Anlık bir kararla uzmanlığını ve kariyerini de değiştirebilirsin. Bu dönemde rotanı çevireceğin yön, sana mutlaka başarı getirecektir. Zira kendine olan güvenin, başarı olasılığını düşündüğünden çok daha fazla artıracak. 

Tüm bunların yanında romantik ilişkilerinde de benzer bir tavır sergileyebilirsin. Sorunlar karşısında duygularınla değil aklınla hareket edebilirsin. Bu sayede ilişkini bitirecek cesareti bulabilir ya da aşkını itiraf edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün neye inanıp neye inanmayacağına karar vermelisin. Ruhsal anlamda inançlarının dışında, bağ kurduğun kişilerin güvenilirliğini de yeniden gözden geçirebilirsin. Söylenen sözlere inanmakta güçlük çekebilir, görünenin ardındaki gerçeğe odaklanabilirsin. Zira, Merkür'ün burcundaki seyahati kandırılma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyor. Fakat aynı zamanda biraz tedirgin de olmanı sağlıyor. Dikkatli ol, gereksiz kuruntular seni yorabilir. 

Tam da bu noktada finansal konulara odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Kazancını, ortaklarını ya da ortak malları kontrol ederek finansal güvenliğini sağlayabilirsin. Gönül gözünü açan Merkür, kulağına gelen söylentilere de dikkat etmeni sağlayacaktır. Bu aşamada iş yerindeki bazı sorunları ortaya çıkarabilirsin. Biraz politik ve stratejik bir yol izleyerek gücünü güç katabilirsin. 

Benzer hisler ve tedirginliklerle özel hayatında zorlu anlar yaşayabilirsin. Partilerin ile arının açılmasına sebep olabilecek bu durum karşısında dikkatli olmalısın. Özellikle güven konusunda endişe etmemeli, ilişkine ve huzura odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün isteklerin ve taleplerin değişebilir! Merkür'ün burcundan Aslan burcuna geçişi ile hayatı bakış açın farklılaşabilir. Bir süredir yoğun bir gündemle boğuşan Başak burçları, bugünden itibaren biraz sakinleşebilir. Daha fazlasını, daha iyisini ve daha çoğunu istemek yerine mutluluğa odaklanabilirsin. Biraz dinlenmek, biraz da huzur sana iyi gelebilir. 

Tam da bu noktada iş hayatından biraz uzaklaşmaya ne dersin? Tatile çıkmak, izin almak ve hatta istifa etmek bile gündeminde yer alabilir. Bir süre kafanı dinlemek, yalnız kalmak ve ne istediğine karar vermek iyi bir plan olabilir. Zira yeni başlangıçlar yapabileceğin bir döneme giriyorsun. Fakat bunun için bir an önce harekete geçerek zihnini arındırıp kendi rotanı çizmelisin. İş hayatına dair planların büyük başarıları beraberinde getirecektir. 

Bize soracak olursan, aşk da pek yakınında. Belki de tüm bu kariyer planlarını birlikte yapacağın kişi ruh eşin olabilir. Senin gibi güçlü bir karaktere, güç veren kişiyi bulmak çok özel bir şans olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini her zamankinden çok daha güçlü hissedebilirsin. Karşına çıkan zorluklarla kolayca başa çıkabilirsin. Hatta bugüne kadarki çabalarının karşılığını da şu anda itibaren almaya başlayabilirsin. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri sana güç ve şifa getirecektir. Tabii sen de bu durumda kendini pek çok konuda iyileşmiş ve huzurlu hissedebilirsin. Tabii en çok da sağlık açısından şifa enerjisiyle dolacaksın. Böylece bir süredir devam ettiğin bir tedavi varsa, son bulacak ve hayatının resmini ikinci perdesi başlayacak. 

Bu aşamada ruhen ve bedenen güçlenmeni sağlayacak aktif bir yaşam tarzı benimseyebilirsin. Haliyle daha hareketli, daha enerjik ve daha keyifli olabilirsin. Belki arkadaşların ve dostlarınla bir araya gelebilir, bu güzel anları kutlayabilirsin. 

Sosyal hayatının hareketlenmesi ve enerjinin artmasıyla, yazın kalan kısmında eğlenceli anlar yaşayabilirsin. Ruhsal anlamda dengine sağlayarak daha az yorulabilir daha çok mutlu olabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün inadın inat! Bir kere karar verdiğin ve istediğin bir şeyden kolay kolay vazgeçemeyeceksin. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri ne iyi bir politikacı, konuşmacı ya da lider yapacak. Kararlı duruşun, netliğin ve inadınla büyük başarılar elde edebilirsin. Öncelikle pek çok kişiyi kısa sürede etkileyebilir ve ikna edebilirsin. Yani bu dönemde fikrini kabul ettirmek konusunda hiç zorlanmayacaksın. 

Ha böyle hep olunca ilk işin daha önce istediğini elde edemediğin konulara odaklanmak ve tartışmaları yeniden başlatmak olabilir. Özellikle de finansal kararların değişmesini sağlayabilirsin. Görünen o ki bugünlerde ortaklarının fikrini değiştirmenin bir yolunu bulacaksın. Tabii bu durumda hızlıca aksiyon almak isteyecek, bir an önce sonuca ulaşacaksın. Ani kararlarla büyük girişimler ve yatırımlar yapabilirsin. 

Bu güçlü ve sarsılmaz inat, iş hayatında sana başarı getirse de aşk hayatında dengeyi bozabilir. Partnerinle aranda tansiyonu yükseltebilir. Güç savaşlarına neden olabilir. Aman dikkat aşk da güçlü taraf olmaz, mutlu taraf olur. Sen de kalbinin sesini dinleyerek mutluluğa odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bolca dilek dilemelisin. Kalbinden geçeni ifade etmeli ve gerçekleşmesi için beklemelisin. Tabii bu durumda sözlerini dikkatle seçmelisin. Zira, Merkür'ün güçlü enerjisi Başak burcundan Aslan burcunda geçerken, şansını arttıracak. Dua ve dilek kapılarını açacak... Sana mutluluk ve bereket getirecek! Fakat burada dikkat etmen gereken tek konu kalbini aydınlık tutmak olacak. Dikkatli ol, güzel dilekler güzellik, kötü dualar ise mutsuzluk getirebilir. 

İnanarak söylediğin sözler aynı zamanda ikna edici olacak. Karşındakini inandırmak için pek de çaba harcamana gerek kalmayacak. Tam da bu noktada bu enerjini, iş görüşmeleri ve başvurular için kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bugünlerde seni reddetmek neredeyse imkansız. 

Gelelim aşk hayatına! Özellikle bekar Kova burçları heyecan verici bir aşka kapılacak. Tüm güzel duyguların bir araya geldiği romantik anlar seni bekliyor. Kalbini aç ve sevgiye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendine her zamankinden çok daha iyi bir şekilde ifade edeceksin. Entelektüel düzeyde yetenekli yanlarını ortaya çıkaracak, arzularının peşinden koşma fırsatı elde edeceksin. Her zamankinden çok daha tutkulu, heyecanlı ve coşkulu olacaksın. Fikirlerini insanlara anlatmak için büyük bir çaba sarf edeceksin. Sonunda başarılı da olacaksın. Çünkü gücünü ve enerjini Merkür'ün Aslan burcundaki konumundan alıyorsun. Seni besleyen bu güç, ayaklarının yere daha sağlam basmasını sağlarken bir yandan da başarılı olma arzunu artırıyor. 

Haliyle bir kez daha iş hayatında fark yaratma şansı seni buluyor. Ne dersin uzun zamandır hayata geçirmek istediğin projeler için harekete geçmenin zamanı gelmedi mi? Ağustos ayının yeni başlangıçlar yapmanı sağlayacak en önemli günü ne yaşıyorsun. Eline çabuk tut, kârlı işlere imza atabilirsin. 

Bu arada tutkulu duruşun ve heyecanın ile etkileyici de olacaksın. Belki yeni bir aşka yelken açmanın zamanı gelmiştir. Duygularını kontrol etmeden aşkın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün egolarından ve hırsından arınacaksın. Hayatı dolu dolu yaşamaya hazır ol. Hayal gücün, yaratıcı enerjilerin ve yaşama arzun ile güzel bir gün seni bekliyor. Merkür Aslan burcunda yeni bir döneme başlarken sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. 

Tam da bu noktada iş hayatında hedeflerini yeniden gözden geçirebilirsin. Daha fazlasını kazanmaya odaklanmak yerine daha huzurlu bir yerde olmak isteyebilirsin. Maddesel değil manevi enerjiler seni kendine çekebilir. Fakat bu enerji bir geçişten ibaret olabilir. Bu sebeple iş hayatında köklü değişiklikler için aceleci davranmamalı ani kararlar vermemelisin. 

Aşk hayatında ise heyecanın seni sarmasına izin vermelisin... Yaratıcı ve maceracı kişiliğin sana keyifli ve heyecan verici bir aşk getirecek. Tıpkı senin gibi deli dolu bir aşık hayatına renk katacak. Bu yeni başlangıç sana o kadar iyi gelecek ki... Geçmişi, sorunları ve kavgaları bugünden itibaren tamamen ardında bırakabileceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yürekten konuşacak ve yazacaksın! Merkür'ün Aslan burcundaki seyri otoriteni sağlamlaştıracak. Neredeyse sözün kanun olacak. Ayrıca attığın her imza büyük başarıları ve kazançları beraberinde getirecek. Gününe en şanslı burcu Balık ve yükselen Balıklar, bereketli ve ve bol kazanç elde edecek. 

Bu aşamada iş hayatında üstünlük kurmanın zamanı geldi. İpleri eline alarak yatırım ve girişimlerini yönetmelisin. Bugün kârlı ticari anlaşmalara imza atabilirsin. Fakat bunu yaparken bazı ayrıntıları görmezden gelmek pahasına büyük resmi görmeye odaklanmalısın. Çünkü aynı anda hem iş hem maliyet dengesini kurmalı gücünü güç katmalısın. Görünen o ki bugün doğal bir lider ve yönetmen olacaksın. 

Gelelim aşk hayatına! Duygularını ikinci plana attığın anlarda romantizmi kaçırabilirsin. Dikkatli ol, günün özellikle ikinci yarısını sevdiklerini ayırmak sana iyi gelecektir. Bunca çalışmanın arasına tatlı bir mola, sevdiklerinle paylaşılan güzel anlar gücüne güç katacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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