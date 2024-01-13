Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Ocak Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, bugün yeterince anlaşılmadığını hissedebilirsin. Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesiyle zihnindeki düşünceler netleşebilir, ama kendini anlatma konusundaki isteksizliğine çare olamaz. Susarak hislerini anlatmayı denediğin veya eylemsizlikle seni yeterince anlamadığını hissettiğin kişiyi protesto ettiğin bir gün olabilir. Bu kişi ebeveynlerinden biri, varsa kendinden büyük kardeşin, eşin veya partnerin olabilir. Bugün seninle iletişim kurmak zor ve stresli olabilir. Seninse biraz yalnız kalmaya ihtiyacın var gibi. Soğuk ve mesafeli bir pencereden olayları izlemeyi tercih edilirsin. Bu da deme oluyor ki bu kez her zamankinden farklı bir sen göreceğiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...