Güney Kore’nin Teknolojiyle Gelişen Ekonomi Politikası Hakkında Bilmen Gereken 12 Detay
Güney Kore’nin Teknolojiyle Gelişen Ekonomi Politikası Hakkında Bilmen Gereken 12 Detay
Güney Kore... Küçük bir yarımada olmasına rağmen dünya ekonomisinde devleşen bir ülke. Özellikle teknolojide çığır açan hamleleriyle adından söz ettiriyor. Peki, bu başarı öyküsünün ardında yatan sırlar neler?
Gel, Güney Kore'nin teknoloji ve ekonomi politikasıyla nasıl zirveye çıktığını inceleyelim.
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1. 1960’ların ekonomik mucizesi nasıl başladı?
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2. Güney Kore hükümeti bu süreçte sadece düzenleyici bir kurum değildi, tam anlamıyla bir orkestra şefi gibiydi.
3. Dev şirketler, devletin kanatları altında...
4. Güney Kore, bilimsel araştırma ve geliştirmeye adeta servet harcıyor.
5. "Seul" deyince aklına sadece tarihi yerler gelmesin.
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6. Güney Kore’nin eğitim sistemi, ülkenin teknolojik başarısının kilit taşlarından biri.
7. Güney Kore, 5G teknolojisini ilk benimseyen ülkelerden biri.
8. Güney Kore’de genç girişimcilik patlaması yaşanıyor.
9. Güney Kore, teknoloji ürünleri ihracatında dünya devleri arasında yer alıyor.
10. Küresel ısınma ve çevre sorunları dünyayı tehdit ederken, Güney Kore boş durmuyor.
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