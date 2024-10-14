Güney Kore’nin Teknolojiyle Gelişen Ekonomi Politikası Hakkında Bilmen Gereken 12 Detay

Güney Kore’nin ekonomik başarısı 1960’larda başlamış bir mucizeye dayanıyor. O dönemde tarıma dayalı bir ekonomi vardı ve ülke oldukça geri durumdaydı. Ancak, büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Bu dönemde hükümet, sanayileşmeyi ve ihracata dayalı büyümeyi teşvik eden politikalar uygulamaya koydu. Yani, sadece fabrikalar kurmakla yetinmediler, aynı zamanda teknolojiye yatırım yapmayı da hedeflediler. Bu vizyoner strateji, ülkenin ekonomik profilini hızla değiştirdi ve dünya ekonomisinde önemli bir oyuncu haline gelmelerine yol açtı.