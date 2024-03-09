Güneşi Selamlarken Verebileceğin 11 Yoga Pozu
Güneşi Selamlarken Verebileceğin 11 Yoga Pozu
Güneşi selamlama olarak bilinen Surya Namaskar, günün ilk saatleriyle birlikte güneşe merhaba demenin yoga dilindeki karşılığıdır. Yoga matını serip güneşin pozitif enerjisini üzerinde toplamaya hazırsan başlayalım! 🤗
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Tadasana: Dağ Pozu 🏔️
2. Trikonasana: Üçgen Pozu 🔺
3. Urdhva Mukha Svanasana: Yukarı Bakan Köpek 🐕
4. Adho Mukha Svanasana: Aşağı Bakan Köpek 🐶
5. Virabhadrasana: Savaşçı Pozu ⚔️
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kapotasana: Yarasa Pozu 🕊️
7. Bhujangasana: Kobra Pozu 🐍
8. Uttanasa: Öne Eğilme Pozu 🙇
9. Setu Bandhasana: Köprü Pozu 🌉
10. Balasana: Çocuk Pozu 👶
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Chaturanga Dadasana: Dört Noktalı Duruş 🧘
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda