Güneşi Selamlarken Verebileceğin 11 Yoga Pozu

Yoga pratiğindeki gücü ve dayanıklılığı arttırmaya yarayan bu poz, güneşi selamlama ritüeli için de önemli bir harekettir. Plank pozisyonundan başlayıp nefesini verirken dirseklerini bükmeli ve vücudunu yere paralel bir biçimde alçaltmalısın.

Bu pozlarla hem sağlığını hem de esnekliğini korurken mental olarak güne zinde başlamanın da anahtarını bulmuş olacaksın! 🤗