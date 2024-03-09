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Güneşi Selamlarken Verebileceğin 11 Yoga Pozu

etiket Güneşi Selamlarken Verebileceğin 11 Yoga Pozu

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 10:03

Güneşi selamlama olarak bilinen Surya Namaskar, günün ilk saatleriyle birlikte güneşe merhaba demenin yoga dilindeki karşılığıdır. Yoga matını serip güneşin pozitif enerjisini üzerinde toplamaya hazırsan başlayalım! 🤗

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1. Tadasana: Dağ Pozu 🏔️

Ayakların bitişik bir şekilde yere sağlam basarken vücudunu düzleştir ve kollarını aşağı indir. Vücudundaki hissiyatı dinleyip bu pozda rahatlayarak güneşi selamlamaya başlayabilirsin! ☀️

2. Trikonasana: Üçgen Pozu 🔺

2. Trikonasana: Üçgen Pozu 🔺

Ayaklarının arasında genişçe bir mesafe bırakarak bir yana doğru eğil ve bir elinle yeryüzüne diğer elinle gökyüzüne doğru uzan. Hem esnemeyle gelen rahatlığı hem de güneşi selamlamayla gelen huzuru tüm benliğinde hissedeceksin. 🤗

3. Urdhva Mukha Svanasana: Yukarı Bakan Köpek 🐕

Bu pozda ellerini omuz genişliğinde açmaya ve omuzlarını geriye atıp gökyüzüne bakmaya özen göstermelisin. Bu pozun vücudunu esnetmesine ve nefesini rahatlatmasına izin ver, güneşi selamlarken rahatlamaya başla! 🧘

4. Adho Mukha Svanasana: Aşağı Bakan Köpek 🐶

Nefes verirken kalçaları ve kuyruk sokumunu kaldırıp vücudu ters V pozisyonuna getirerek harekete başlayabilirsin. Ayak tabanını yerden kaldırmayacak şekilde biraz yükselerek esneme dereceni arttırmayı dene! Zindeliği ve esnekliği çok daha derinlerde hissedeceksin.

5. Virabhadrasana: Savaşçı Pozu ⚔️

Bir ayağın önde, bir ayağın arkada olacak şekilde pozisyon alıp arka bacağı gergin tutacak şekilde poza başlamalısın. Kollarını iki yandan yukarı doğru kaldırarak adeta bir savaşçı gibi poz alırken vücudunu da esnetebilirsin.

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6. Kapotasana: Yarasa Pozu 🕊️

6. Kapotasana: Yarasa Pozu 🕊️

Diğer Surya Namaskar pozlarına göre biraz daha fazla egzersiz gerektiren bu hareket, vücudu tam anlamıyla esnetmek ve ferahlamayı hissetmek için ideal. Eğer bu alanda yeniysen bu pozu aşama aşama yapmayı deneyebilirsin.🤸‍♀️

7. Bhujangasana: Kobra Pozu 🐍

Vücudunu ileri doğru uzatıp göğsünü yukarı kaldırarak kobra pozuna geçiş yapabilirsin. Bu pozisyonda dirseklerinin bükülü olmasına, omuzlarının maksimum derecede açık olmasına ve yukarı bakmaya özen göstermelisin.

8. Uttanasa: Öne Eğilme Pozu 🙇

Ayaklarını hafifçe birbirine yakın tutarak derin bir nefes al ve nefesi verirken kalçalarından öne doğru eğil. Esnekliğine bağlı olarak ellerini zemine ya da dizlerine yerleştirebilirsin. Güneşi selamlama serisinin önemli bir parçası olan bu poz, esneme ve rahatlama için idealdir.

9. Setu Bandhasana: Köprü Pozu 🌉

Sırtüstü uzanıp ayak tabanların yere basarken dizlerini bükerek harekete başlayabilirsin. Devamında kalçanı doğrusal bir biçimde kaldırarak nizami bir köprü oluşturmalısın.

10. Balasana: Çocuk Pozu 👶

Dizlerinin üzerine çöküp kalçalarını topuklarına doğru ittirerek harekete başlayabilirsin. Devamında kollarını ileriye doğru uzatıp başını yere doğru yaklaştırarak iyice esneyip rahatlayabilirsin.

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11. Chaturanga Dadasana: Dört Noktalı Duruş 🧘

11. Chaturanga Dadasana: Dört Noktalı Duruş 🧘

Yoga pratiğindeki gücü ve dayanıklılığı arttırmaya yarayan bu poz, güneşi selamlama ritüeli için de önemli bir harekettir. Plank pozisyonundan başlayıp nefesini verirken dirseklerini bükmeli ve vücudunu yere paralel bir biçimde alçaltmalısın.  

Bu pozlarla hem sağlığını hem de esnekliğini korurken mental olarak güne zinde başlamanın da anahtarını bulmuş olacaksın! 🤗

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