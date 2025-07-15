Güneş Altunkaş ile İçli, Yürekli, Dobra Bir Sohbet
“Susarak büyüyen herkes bu kitabın bir yerindedir.”
Güneş Altunkaş ile “İstanbul’un Kalbindeki Ejder” Üzerine
— Bu söyleşi bir röportaj değil, iki insanın iç sesi arasında kurulmuş ince bir köprü.
Bazı insanlar vardır; bir şeyi anlatmadan da ne demek istediklerini duyarsın. Güneş de onlardan. Cümleleriyle değil, boşluklarıyla konuşur. İçinde susan ne varsa öyle güzel taşır ki… sen onun sessizliğinde kendi sesini duyarsın.
Biz Güneş’le dostluğu biraz başka yerden kurduk. Onun ne yazdığı değil, nasıl yaşadığıyla ilgilendim ben hep. Çünkü o cümlelerini yayınevine değil, insanlara teslim edenlerden. Çocuklara burs veriyor mesela, ama bunu broşüre bastırmıyor. Yazıyor, yazıyor, sonra gidiyor bir çocuğun yolunu açıyor. Ama kalkıp da bununla kendine “yazar” payesi biçmiyor. İşte o yüzden Güneş sadece yazmıyor; yaşıyor, taşıyor, susuyor, sonra bir gün yazıyor.
İstanbul’un Kalbindeki Ejder ise suskunlukla yazılmış bir metin. Çığlık atmıyor. Ama okuyunca için zonkluyor. Çünkü karakterin kilosu değil, kalbi ağır. Çünkü anlatılan ev bir yalı değil, bir tür tabut. Ve çünkü o kız çocuğu aslında hepimizin bir parçası. Birinin anne babası suskundu, birinin kendi sesi… birinin de bedeni hiç savunulmadı.
O yüzden bu kitap bir hikâye değil, bir yüzleşme. Ve ben de bu satırları yazarken onu bir yazar olarak değil, çok sevdiğim bir dostum olarak görüyorum. Çünkü bazen birinin yazdıkları değil, neden yazdığı önemli olur. Güneş için bu kitap, kelimelerden değil, yara izlerinden yapılmış bir şey. Ve biz onunla bu kez, yazının değil, yaranın içine oturduk.
Derken bir noktada, ne zaman başladığımızı bile hatırlamadığımız o sohbetin içinde kendimizi şu cümlede bulduk:
“Hazırsan biraz içini deşeceğim.”
Ve Güneş gülümsedi. “De bakalım,” dedi. “Sen sor, ben artık hiçbir şeyi saklamam.”
+ Bu kitap yazılırken en çok neyi susturamadın? Kalem mi önce geldi, öfke mi? Bunu sormam gerekiyordu. Çünkü sayfaları çevirirken cümlelerden çok susturulamamış duygular konuşuyordu. Güneş’e sordum. O da susturmadı.
+ “Yemek yemek benim intihar yöntemim.” Bu cümle sadece karakterin değil, senin de yüzleşmen mi? Bazı cümleler vardır… okurken değil, kapattıktan sonra çalışmaya başlar içimizde. Bu da onlardan. Ona dedim ki: “Sen bu satırı yazarken kiminle konuşuyordun?”
+ Kitaptaki yalı, dışarıdan lüks; içeriden mezar. Bu metafor senin hayatında neye denk geliyor? Bizim gibi ülkelerde hiçbir ev göründüğü gibi değil. Kimse oturma odasında ağlamıyor çünkü. Hep duvar arkasında, hep başkası duymadan. O yüzden bu soruyu biraz içini kanata kanata sordum.
+ Anlatıcının en büyük korkusu, ‘bir gün biri gelir ve beni gerçekten anlar’ korkusu gibi. Sen hiç anlaşıldığını hissettin mi? Sustum. O da sustu. Sonra “bir kez oldu” dedi. Gözlerini kaçırdı. “Ama sonra o da gitti.”
+ Bu kitapta her şeyin bir bedeli var. Sence yazmanın bedeli neydi? Ne verdin ne kaldı geriye? Bu soruda biraz sustu. Çünkü bence en çok burada yoruldu. Belki de en çok yazarken değil, sustuktan sonra yandı.
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