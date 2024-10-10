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Güler Sabancı: "Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor"

Güler Sabancı: "Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.10.2024 - 21:27

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, 'Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz' dedi.

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Sabancı Holding tarafından Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Sabancı Holding tarafından Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.

CNBC-e'nin aktardığına göre Sabancı, 'Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden birtopluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

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