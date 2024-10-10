Güler Sabancı: "Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor"
Güler Sabancı: "Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor"
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, 'Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz' dedi.
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Sabancı Holding tarafından Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.
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Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine güven duyduğunu belirtti.
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