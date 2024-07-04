Grip Olduğunu Sanan Kadın 'Kararan' Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti

Sherri, komadan uyandığında doktorlar kendisine kötü haberi verdi. Kadının kol ve bacaklarının artık kurtarılma şansı yoktu.

'Zihinsel olarak çok güçlüyüm,' diyen Sherri, 'Sadece mutlu olmayı seçiyorum... Bu arada bir sinir krizi geçirmediğim ve biraz ağlamadığım anlamına gelmiyor. Ama bunun uzun sürmesine izin vermiyorum.' ifadelerini kullandı.