Grip Olduğunu Sanan Kadın 'Kararan' Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti
Grip Olduğunu Sanan Kadın 'Kararan' Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti
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Sherri Moody adındaki bir lise öğretmeni, okul gezisinin ardından rahatsızlandı. Başlarda hafif semptomlar gösteren kadın, soğuk algınlığı yaşadığını düşündü.
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Böbrekleri ve akciğerleri iflas etmeye başlayan kadın, yoğun bakımda tedavi altındayken komaya girdi.
"Karımın ayaklarının ve ellerinin ölümünü izledim. Simsiyahlardı ve mumyalaşmışlardı..."
Amputasyonların ardından Sherri, taburcu edildi.
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