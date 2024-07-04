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Grip Olduğunu Sanan Kadın 'Kararan' Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti

Grip Olduğunu Sanan Kadın 'Kararan' Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 08:53

Teksas'da yaşayan öğretmen Sherri Moody, bir okul gezisinden döndüğünde soğuk algınlığına yakalandığını düşünüyordu. Fakat durum, kendisinin düşündüğünden çok daha ciddiydi.

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Sherri Moody adındaki bir lise öğretmeni, okul gezisinin ardından rahatsızlandı. Başlarda hafif semptomlar gösteren kadın, soğuk algınlığı yaşadığını düşündü.

Sherri Moody adındaki bir lise öğretmeni, okul gezisinin ardından rahatsızlandı. Başlarda hafif semptomlar gösteren kadın, soğuk algınlığı yaşadığını düşündü.

Durumu git gide kötüleşen öğretmen, sonunda hastaneye başvurdu. 'Hayatımda hiç acile gitmemiştim' diyen kadının her iki akciğerinde de Streptococcus bakterisinin neden olduğu zatürreye rastlandı.

Doktorlar, Sherri Moody'e sepsis teşhisi koymuşlardı. Vücudu, yakalandığı enfeksiyona aşırı tepki vermişti.

Böbrekleri ve akciğerleri iflas etmeye başlayan kadın, yoğun bakımda tedavi altındayken komaya girdi.

Böbrekleri ve akciğerleri iflas etmeye başlayan kadın, yoğun bakımda tedavi altındayken komaya girdi.

Kan damarlarının daraltılarak kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlayan güçlü ilaçlar kullanıldı. İlaçlar, hayati organlara kan akışını sağlıyordu. Fakat bu güçlü ilaçlar, kol ve bacaklardaki kan akışını da engelliyordu.

Genç kadının kol ve bacakları artık kurtarılamaz hale gelmişti.

"Karımın ayaklarının ve ellerinin ölümünü izledim. Simsiyahlardı ve mumyalaşmışlardı..."

"Karımın ayaklarının ve ellerinin ölümünü izledim. Simsiyahlardı ve mumyalaşmışlardı..."

Sherri, komadan uyandığında doktorlar kendisine kötü haberi verdi. Kadının kol ve bacaklarının artık kurtarılma şansı yoktu. 

 'Zihinsel olarak çok güçlüyüm,' diyen Sherri, 'Sadece mutlu olmayı seçiyorum... Bu arada bir sinir krizi geçirmediğim ve biraz ağlamadığım anlamına gelmiyor. Ama bunun uzun sürmesine izin vermiyorum.' ifadelerini kullandı.

Amputasyonların ardından Sherri, taburcu edildi.

Amputasyonların ardından Sherri, taburcu edildi.

'İnsanlar üzüldüğünde, bunu söylemenin kolay olduğunu biliyorum ama bu bir seçim,' diyen Sherri 'mutlu olmayı seçtiğini' belirtiyor.

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