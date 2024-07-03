Sevgiliyle Duş Almanın Normal Olduğunu Savunan Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Başlattı

Herhangi bir konudaki düşüncelerini sosyal medyada paylaşmak, destekleyici ya da karşıt tepkilere de beraberinde getiriyor. Son olarak ikili ilişkilerde birlikte duş almanın normal olduğunu dile getiren bir kullanıcı, sosyal medyada kimilerinden destek gördü kimilerinden olumsuz tepki.