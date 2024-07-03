Sevgiliyle Duş Almanın Normal Olduğunu Savunan Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Başlattı
Sevgiliyle Duş Almanın Normal Olduğunu Savunan Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Başlattı
Herhangi bir konudaki düşüncelerini sosyal medyada paylaşmak, destekleyici ya da karşıt tepkilere de beraberinde getiriyor. Son olarak ikili ilişkilerde birlikte duş almanın normal olduğunu dile getiren bir kullanıcı, sosyal medyada kimilerinden destek gördü kimilerinden olumsuz tepki.
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Twitter'da @iammselinn adlı kullanıcısının bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü👇
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Hemen yorumlara üşüşen kullanıcılar kendi fikirlerini söylemeye başladı. Bakınız abartarak da olsa destek verenler de oldu👇
Düşüncesini söylemek isterken suyunu çıkartanlar da😪
Anlamazlar.
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Bu da olmadı sanki.
O senle hanımının arasında.
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Herkesin hayatına kimse karışamaz.
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