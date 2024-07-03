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Sevgiliyle Duş Almanın Normal Olduğunu Savunan Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Başlattı

Sevgiliyle Duş Almanın Normal Olduğunu Savunan Sosyal Medya Kullanıcısı Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 00:40 Son Güncelleme: 04.07.2024 - 00:56

Herhangi bir konudaki düşüncelerini sosyal medyada paylaşmak, destekleyici ya da karşıt tepkilere de beraberinde getiriyor. Son olarak ikili ilişkilerde birlikte duş almanın normal olduğunu dile getiren bir kullanıcı, sosyal medyada kimilerinden destek gördü kimilerinden olumsuz tepki.

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Twitter'da @iammselinn adlı kullanıcısının bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü👇

Twitter'da @iammselinn adlı kullanıcısının bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü👇
twitter.com

Hemen yorumlara üşüşen kullanıcılar kendi fikirlerini söylemeye başladı. Bakınız abartarak da olsa destek verenler de oldu👇

Hemen yorumlara üşüşen kullanıcılar kendi fikirlerini söylemeye başladı. Bakınız abartarak da olsa destek verenler de oldu👇
twitter.com

Düşüncesini söylemek isterken suyunu çıkartanlar da😪

Düşüncesini söylemek isterken suyunu çıkartanlar da😪
twitter.com

Anlamazlar.

Anlamazlar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu da olmadı sanki.

Bu da olmadı sanki.
twitter.com

O senle hanımının arasında.

O senle hanımının arasında.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Herkesin hayatına kimse karışamaz.

Herkesin hayatına kimse karışamaz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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