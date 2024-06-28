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Erkeklerin Kafasında Tuttuğu Saçma Videolar Arşivine Gelen Tweetler Hayattan Soğutacak!

Erkeklerin Kafasında Tuttuğu Saçma Videolar Arşivine Gelen Tweetler Hayattan Soğutacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 12:01

Sosyal medyada 7/24 vakit geçirenler bazı videoları o kadar çok beğeniyor ki, kaydedip tekrar tekrar izlediği yetmiyormuş gibi bir de yanındaki arkadaşına da zorla izletiyor.  Hatta bazen de izlemediğimizi duyunca sinirleniyorlar. Başınıza geldiğini duyar gibiyiz...

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Twitter'da erkeklerin kafasında tuttuğu saçma videolara ayrı, açıp izlettirmelerine ayrı isyan eden kullanıcı ''Yalnız değilmişiz'' dedirtti.

Twitter'da erkeklerin kafasında tuttuğu saçma videolara ayrı, açıp izlettirmelerine ayrı isyan eden kullanıcı ''Yalnız değilmişiz'' dedirtti.

Paylaşımı alıntılan başka bir kullanıcı da erkeklerin arşive yeni katkılar sunmasını sağladı.

Paylaşımı alıntılan başka bir kullanıcı da erkeklerin arşive yeni katkılar sunmasını sağladı.
twitter.com

İşte erkeklerin kafasında tuttuğu en saçma videolar arşivi (Güncel🙂):

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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