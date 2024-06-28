Erkeklerin Kafasında Tuttuğu Saçma Videolar Arşivine Gelen Tweetler Hayattan Soğutacak!

Sosyal medyada 7/24 vakit geçirenler bazı videoları o kadar çok beğeniyor ki, kaydedip tekrar tekrar izlediği yetmiyormuş gibi bir de yanındaki arkadaşına da zorla izletiyor. Hatta bazen de izlemediğimizi duyunca sinirleniyorlar. Başınıza geldiğini duyar gibiyiz...