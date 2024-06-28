Erkeklerin Kafasında Tuttuğu Saçma Videolar Arşivine Gelen Tweetler Hayattan Soğutacak!
Erkeklerin Kafasında Tuttuğu Saçma Videolar Arşivine Gelen Tweetler Hayattan Soğutacak!
Sosyal medyada 7/24 vakit geçirenler bazı videoları o kadar çok beğeniyor ki, kaydedip tekrar tekrar izlediği yetmiyormuş gibi bir de yanındaki arkadaşına da zorla izletiyor. Hatta bazen de izlemediğimizi duyunca sinirleniyorlar. Başınıza geldiğini duyar gibiyiz...
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Twitter'da erkeklerin kafasında tuttuğu saçma videolara ayrı, açıp izlettirmelerine ayrı isyan eden kullanıcı ''Yalnız değilmişiz'' dedirtti.
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Paylaşımı alıntılan başka bir kullanıcı da erkeklerin arşive yeni katkılar sunmasını sağladı.
İşte erkeklerin kafasında tuttuğu en saçma videolar arşivi (Güncel🙂):
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