Beyin Fırtınası Başlasın: Zihninizi Yoracak 20 Bilmece! Cevapları Sizi Şaşırtacak
Beyin Fırtınası Başlasın: Zihninizi Yoracak 20 Bilmece! Cevapları Sizi Şaşırtacak
Zeka oyunları sevenler ve bilmeceleri çözmekte iddialı olanlar buraya! Eğer kendinize güveniyorsanız ve zihninizi bir sınavdan geçirmeye hazırsanız, işte size bir fırsat.
Karşınızda cevapları sizi şaşırtacak 20 zorlu bilmece...
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1. Everest Dağı'nın keşfedilmesinden önce, dünyanın en yüksek dağı hangisiydi?
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2. Ne kadar çok ilerlersen, geride bırakırsın. Bu nedir?
3. Algılanamayacak kadar yavaş hareket eden ve ölümden sonra hayatta kalan şey nedir?
4. Gittiğiniz her yere onu da götürebilirsiniz ve asla ağırlaşmaz. Sence bu nedir?
5. Kullanmadan önce kırılması gereken şey nedir?
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6. Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir evde, merdivenler hangi renktedir?
7. Konuşamayan ancak kendisiyle konuşulduğunda cevap verebilecek şey nedir?
8. Etleri, tüyleri, pulları ve kemikleri olmayan ancak parmakları olan şey nedir?
9. Satın alındığında siyah, kullanıldığında kırmızı, atıldığında gri olan şey?
10. Birden fazla anahtarı olan ama hiçbir kapıyı açamayan şey sence nedir?
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11. Güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum. Ben neyim?
12. Yaşamıyorum ama büyüyebiliyorum; soluk alıp vermiyorum ama havaya ihtiyacım var; ağzım yok ama su beni yok edebiliyor. Ben neyim?
13. Bay ve Bayan James'in altı kızı var. Her kızının bir erkek kardeşi olduğuna göre James ailesinde kaç kişi var?
14. Bir mahkıma "Yalan söylersen seni asarız; doğru söylersen seni vururuz." denildiğinde kurtulmak için ne söyleyebilir?
15. Ağırlığı olmadan da gemiyi batırabilecek şey nedir?
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16. Biz üç kardeşiz ve bir gider bir geliriz. Yılda üç defa gelir, havada, denizde ve karada dolaşırız.
17. Dayısının kız kardeşini, anneannesinin tek kızını arayan bir çocuk kimi aramış?
18. Bakınca görünür, kaçınca da silinir?
19. Dünyadaki hangi binada en çok hikaye var?
20. Bir odaya dolabilir ama yer kaplamaz?
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