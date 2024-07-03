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Beyin Fırtınası Başlasın: Zihninizi Yoracak 20 Bilmece! Cevapları Sizi Şaşırtacak

Beyin Fırtınası Başlasın: Zihninizi Yoracak 20 Bilmece! Cevapları Sizi Şaşırtacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 22:51 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 23:15

Zeka oyunları sevenler ve bilmeceleri çözmekte iddialı olanlar buraya! Eğer kendinize güveniyorsanız ve zihninizi bir sınavdan geçirmeye hazırsanız, işte size bir fırsat.

Karşınızda cevapları sizi şaşırtacak 20 zorlu bilmece...

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1. Everest Dağı'nın keşfedilmesinden önce, dünyanın en yüksek dağı hangisiydi?

1. Everest Dağı'nın keşfedilmesinden önce, dünyanın en yüksek dağı hangisiydi?

Everest Dağı

2. Ne kadar çok ilerlersen, geride bırakırsın. Bu nedir?

2. Ne kadar çok ilerlersen, geride bırakırsın. Bu nedir?

Adımlar

3. Algılanamayacak kadar yavaş hareket eden ve ölümden sonra hayatta kalan şey nedir?

3. Algılanamayacak kadar yavaş hareket eden ve ölümden sonra hayatta kalan şey nedir?

Saçlar.

4. Gittiğiniz her yere onu da götürebilirsiniz ve asla ağırlaşmaz. Sence bu nedir?

4. Gittiğiniz her yere onu da götürebilirsiniz ve asla ağırlaşmaz. Sence bu nedir?

İsminiz

5. Kullanmadan önce kırılması gereken şey nedir?

5. Kullanmadan önce kırılması gereken şey nedir?

Yumurta

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6. Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir evde, merdivenler hangi renktedir?

6. Her şeyin sarı olduğu tek katlı bir evde, merdivenler hangi renktedir?

Hiç - Tek katlı bir ev

7. Konuşamayan ancak kendisiyle konuşulduğunda cevap verebilecek şey nedir?

7. Konuşamayan ancak kendisiyle konuşulduğunda cevap verebilecek şey nedir?

Yankı

8. Etleri, tüyleri, pulları ve kemikleri olmayan ancak parmakları olan şey nedir?

8. Etleri, tüyleri, pulları ve kemikleri olmayan ancak parmakları olan şey nedir?

Eldiven

9. Satın alındığında siyah, kullanıldığında kırmızı, atıldığında gri olan şey?

9. Satın alındığında siyah, kullanıldığında kırmızı, atıldığında gri olan şey?

10. Birden fazla anahtarı olan ama hiçbir kapıyı açamayan şey sence nedir?

10. Birden fazla anahtarı olan ama hiçbir kapıyı açamayan şey sence nedir?

Piyano

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11. Güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum. Ben neyim?

11. Güneşin önünden geçsem de gölge yapmıyorum. Ben neyim?

Rüzgar

12. Yaşamıyorum ama büyüyebiliyorum; soluk alıp vermiyorum ama havaya ihtiyacım var; ağzım yok ama su beni yok edebiliyor. Ben neyim?

12. Yaşamıyorum ama büyüyebiliyorum; soluk alıp vermiyorum ama havaya ihtiyacım var; ağzım yok ama su beni yok edebiliyor. Ben neyim?

Ateş

13. Bay ve Bayan James'in altı kızı var. Her kızının bir erkek kardeşi olduğuna göre James ailesinde kaç kişi var?

13. Bay ve Bayan James'in altı kızı var. Her kızının bir erkek kardeşi olduğuna göre James ailesinde kaç kişi var?

9

  • Bay ve Bayan Mustard (2 kişi) 

  • Altı kızları (6 kişi) 

  • Bir erkek kardeşleri (1 kişi)

14. Bir mahkıma "Yalan söylersen seni asarız; doğru söylersen seni vururuz." denildiğinde kurtulmak için ne söyleyebilir?

14. Bir mahkıma "Yalan söylersen seni asarız; doğru söylersen seni vururuz." denildiğinde kurtulmak için ne söyleyebilir?

''Beni asacaksın''

15. Ağırlığı olmadan da gemiyi batırabilecek şey nedir?

15. Ağırlığı olmadan da gemiyi batırabilecek şey nedir?

Delik

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16. Biz üç kardeşiz ve bir gider bir geliriz. Yılda üç defa gelir, havada, denizde ve karada dolaşırız.

16. Biz üç kardeşiz ve bir gider bir geliriz. Yılda üç defa gelir, havada, denizde ve karada dolaşırız.

Cemre

17. Dayısının kız kardeşini, anneannesinin tek kızını arayan bir çocuk kimi aramış?

17. Dayısının kız kardeşini, anneannesinin tek kızını arayan bir çocuk kimi aramış?

Annesini

18. Bakınca görünür, kaçınca da silinir?

18. Bakınca görünür, kaçınca da silinir?

Ayna

19. Dünyadaki hangi binada en çok hikaye var?

19. Dünyadaki hangi binada en çok hikaye var?

Kütüphane

20. Bir odaya dolabilir ama yer kaplamaz?

20. Bir odaya dolabilir ama yer kaplamaz?

Işık

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