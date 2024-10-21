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Gram Altın Yeni Haftaya Rekorla Girdi: 3000 TL'yi Aştı

Gram Altın Yeni Haftaya Rekorla Girdi: 3000 TL'yi Aştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 09:45

Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'daki artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelerini sürdürmeye devam etti.

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Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem gününde 2.731 dolara ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem gününde 2.731 dolara ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Gram altın ise tarihinde ilk kez 3 bin lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 4.918 Türk Lirası seviyesinden işlem gördü.

Gram altın ise tarihinde ilk kez 3 bin lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın ise 4.918 Türk Lirası seviyesinden işlem gördü.

Geçtiğimiz günlerde Bank of America, yatırımcılara ve merkez bankalarına altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini bir kez daha yineledi.

Geçtiğimiz günlerde Bank of America, yatırımcılara ve merkez bankalarına altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini bir kez daha yineledi.

Gram altın anlık olarak (09:44) da 3004 TL'den işlem görmeyi sürdürüyor.

Gram altın anlık olarak (09:44) da 3004 TL'den işlem görmeyi sürdürüyor.

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