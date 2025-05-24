Gözlerle Konuşmak Diye Bir Şey Var! Bakışlardan Anlayabileceğiniz 11 Duygu

Donuk ve yorgun bakışlar sizi karşılayabilir. Düşüncelere dalmış olduğu için bir yere odaklanır gözler... Ruhun yorgunluğu gözlere vurur. Bu yüzden göz kapakları hafif düşük olabilir. Bir de gözlerin nemli olduğunu görürsünüz. Bu sefer gözün parlaması gözyaşlarından dolayı olur.