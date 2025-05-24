Gözlerle Konuşmak Diye Bir Şey Var! Bakışlardan Anlayabileceğiniz 11 Duygu
Kelimelerin yetersiz kaldığı anlar olur. Bu anlarda gözler her şeyi anlatabilir! Bakışların derinliği, göz bebeklerinin büyüklüğü, gözlerin hareketleri ve ifadeleri... Bir insanın hissettiklerini anlamamıza yardımcı olur. Gelin birlikte gözlerden okuyabileceğimiz duygulara bakalım!
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1. Sevgi ve ilgi
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2. Aşk ve tutku
3. Mutluluk ve neşe
4. Şaşkınlık ve hayret
5. Üzüntü ve keder
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6. Korku ve endişe
7. Utangaçlık ve çekinme
8. Merak ve dikkat
9. Huzur ve rahatlık
10. Özgüven ve kararlılık
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11. Özlem ve uzak kalma hüznü
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